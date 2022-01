LIVE FV, VLAHOVIC-JUVENTUS: INTESA ARRIVATA. ORA CABRAL

15:20 - Sono da poco rientrati all'interno del Centro Sportivo Davide Astori sia il direttore sportivo Daniele Pradè che Nicolas Burdisso.

15:18 - Un altro striscione è stato appena appeso in prossimità dello stadio Franchi, da parte di uno storico Viola Club quale il Vieusseux. Nello stendardo, regolarmente firmato dal gruppo di tifosi organizzati, è possibile leggere il seguente messaggio: "Vlahovic mercenario moderno, di Firenze nemico eterno".

15:00 - Il direttore sportivo Daniele Pradè, insieme a Nicolas Burdisso, hanno appena lasciato il Centro Sportivo Davide Astori. Per quanto riguarda il direttore generale, Joe Barone, invece, si trova ancora all’interno della struttura al lavoro per trovare il sostituto dell’ormai ex attaccante della Fiorentina.

14:30 - Il Daily Mail riporta che il Tottenham ha già effettuato un sondaggio con la Fiorentina per Sofyan Amrabat, obiettivo di Conte. Contatti positivi tra le parti.

14:05 - Aggiornamenti sul fronte Arthur Cabral da Sky Sport: confermata la proposta della Fiorentina al Basilea da 14 milioni di euro più 2 d i bonus per l'attaccante brasiliano, individuato come sostituto di Vlahovic, adesso le parti sono al lavoro per un contratto che lo leghi alla Fiorentina fino al 2027.

13:35 - La casa di Dusan Vlahovic a Firenze, secondo quanto da noi appreso, è stata messa sotto osservazione dalla Digos con turni di sorveglianza dinamica.

13:10 - Riporta Sky Sport: c'è l'intesa tra Fiorentina e Juventus per la cessione di Vlahovic sulla base di 75 milioni di euro.

12:55 - Mentre impazzano le notizie sul suo futuro, Dusan Vlahovic al momento è ancora a casa sua, in compagnia dell'amico fidato che l'ha sempre accompagnato a Firenze.

12:30 - Arrivano aggiornamenti su Cabral, candidato sostituto di Vlahovic alla Fiorentina. Il brasiliano, scrive TMW, per i viola ha rifiutato proposte da Brasile ed Arabia Saudita. C'è l'intesa col Basilea.

11:50 - TMW rivela alcuni dettagli del contratto che la Juventus ha preparato per Dusan Vlahovic. L’accordo tra le parti, già trovato, prevede 7 milioni di euro annui per un quinquennale e 10 milioni di commissione all'entourage.

11:22 - Secondo quanto risulta a FirenzeViola.it, per il dopo Vlahovic il nome caldo è quello di Arthur Cabral, attaccante brasiliano del Basilea, da tempo in orbita gigliata

11:15 - Tra i partenti, forse già ora, c'è Sofyan Amrabat. Il ds Pradè, a proposito del marocchino, ha detto ieri a Sportitalia: "Abbiamo avuto tanti contatti con molte squadre. Sofyan è uno di quei giocatori che vogliamo accontentare, perché scontento a causa dei minuti giocati. Ora al suo posto sta facendo bene Torreira".

11:06 - Su La Stampa, questa mattina, vengono riportati alcuni profili seguiti dalla Fiorentina per il dopo Vlahovic: il casting - si legge - coinvolge già Patrik Schick e Arkadiuzs Milik

10:57 - Appena entrati al centro sportivo "Davide Astori" il ds Daniele Pradè e il dt Nicolas Burdisso

10:49 - Nella notte allo stadio sono stati affissi alcuni striscioni all'indirizzo di Vlahovic, anche molto pesanti: “Le tue guardie non ti salveranno la vita, zingaro per te è finita!”, e ancora: “Vlahovic zingaro di m….”

10:41 - L’ex dg della Juventus, Luciano Moggi, si è così espresso a TMW sul possibile passaggio di Dusan Vlahovic in bianconero: “Non lo vedo alla Juventus adesso o comunque non mi sento di dire che verrà ceduto"

10:28 - Nella serata di ieri, a Sportitalia, il ds Pradè ha parlato anche di Julian Alvarez: "Lo abbiamo seguito a lungo ma non c'è mai stata l'esigenza di prenderlo e ora è stato preso dal Manchester City. Non so se la scelta di andare al City sia per lui quella giusta, visti i tanti campioni sarà difficile trovare continuità"

10:20 - Neppure Vlahovic stesso, secondo la versione del Corriere Fiorentino, si aspettava di ritrovarsi al centro del ciclone già nella sessione di mercato invernale

10:13 - Il ds del Partizan, Ivica Iliev, che vendette Vlahovic ai viola, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del futuro del serbo: "Ora gli consiglierei l’Italia che già conosce, dove può crescere e non perdere tempo ad ambientarsi. Con le sue qualità tecniche e fisiche, Dusan può giocare ovunque. Poi la Juventus è bianconera come il Partizan…”

10:02 - La Nazione scrive che già quest'oggi potrebbero esserci dei nuovi contatti tra la Fiorentina e la Juventus per Vlahovic

9:57 - Il Messaggero ne è sicuro: Vlahovic è a un passo dalla Juve e nella giornata di domani verrà definita la trattative con la Fiorentina

9:53 - "Siamo aperti a tutto, una società come la nostra che fattura 75 milioni l’anno non può permettersi di perdere Vlahovic a zero" ha dichiarato ieri il ds viola Pradè a Sportitalia

9:45 - Il Corriere della Sera riporta che entro 48 ore ci saranno novità significative sull'evoluzione della trattativa tra la Fiorentina e la Juventus per Vlahovic

9:40 - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che già domani è possibile aspettarsi un'offerta ufficiale da parte della Juventus per Vlahovic

9.34 - È arrivato in questi minuti, scuro in viso, il dg della Fiorentina, Joe Barone, al centro sportivo "Davide Astori"

9:30 - Saranno giorni decisamente caldi sul fronte Dusan Vlahovic: la Juventus è pronta a farsi sotto per l’attaccante con un’offerta - ha riportato nella notte Sportitalia - di 67 milioni più bonus. Si apre il live di FirenzeViola.it con il quale vi aggiorneremo passo dopo passo sugli sviluppi della trattativa