LIVE FV, UDINESE-FIORENTINA 0-1: SBLOCCA VLAHOVIC SU RIGORE!

32' - Fiorentina che sta un po' calando sotto la fisicità dell'Udinese. Odriozola salva su un cross pericoloso di Arslan.

28' - Callejon perde malamente un pallone, Beto lo fa fuori in velocità e poi salta anche Milenkovic in area: provvidenziale ancora Quarta che interviene prima che l'attaccante bianconero possa tirare.

27' - Deulofeu terrorizza la difesa della Fiorentina, superando in velocità Milenkovic e poi sfidando Martinez Quarta in area. Leggera trattenuta dell'argentino e Deulofeu chiede il rigore, ma non c'è nulla: intervento d'esperienza di Quarta.

25' - Le azioni principali in questo momento sono le botte che i giocatori dell'Udinese stanno rifilando a quelli viola. Per adesso Ghersini però ha solo ammonito Quarta.

22' - Gioco fermo per una botta subita da Callejon. Dopo qualche secondo a terra, lo spagnolo si rialza.

20' - Ritmi che restano piuttosto bassi nonostante il gol. L'Udinese non si sbottona e Saponara subisce un duro fallo sulla trequarti sinistra.

17' - Giallo per Martinez Quarta che entra in maniera irruenta su Arslan.

16' - Freddissimo Vlahovic che aspetta il movimento di Silvestri e poi calcia centrale basso. Fiorentina in vantaggio alla Dacia Arena!

16' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOLLL!!! VLAHOVIC NON SBAGLIA!

15' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Valutato falloso l'intervento su Bonaventura, colpitop con il ginocchio da Walace.

14' - Batti e ribatti in area Udinese, con Vlahovic che fa una sponda in area e poi Bonaventura che viene spinto prima di calciare. Per l'arbitro non c'è nulla, anche se Bonaventura chiedeva il rigore.

11' - Becao! Si arrampica su Quarta e colpisce di testa su un corner, spedendo però fuori non di poco. Primo brivido comunque per Dragowski.

10' - Sembra essersi ristabilito e, almeno per il momento, rientra in campo e riprende la sua posizione.

9' - Il problema per Biraghi sembra più grave del previsto: il terzino è piegato e costringe lo staff medico ad entrare in campo.

8' - Azione prolungata e molto bella della Fiorentina, che dopo un paio di cross respinti spara la palla in curva con Milenkovic il cui tentativo è velleitario.

6' - Partita molto bloccata in questo inizio. La Fiorentina fa la partita, l'Udinese si chiude tutta nella propria metà campo.

4' - Biraghi sbaglia l'imbucata per Vlahovic che si era mosso alle spalle della difesa. Palla sul fondo per il rinvio di Silvestri, mentre Biraghi resta a terra per un colpo alla bocca dello stomaco. Dopo qualche secondo il capitano viola si rialza.

2' - Un minuto e quaranta di possesso della Fiorentina, con la palla che gira da una parte all'altra. Poi l'Udinese recupera palla.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, oggi in tenuta gialla.

14.50 - Due presenze d'eccezione oggi in tribuna per la Fiorentina. Oltre a Rocco Commisso (che ha salutato i tifosi viola presenti a Udine, CLICCA QUI), c'è anche lo squalificato Nico Gonzalez, in compagnia del suo inseparabile mate (CLICCA QUI)

La Fiorentina vuole dimenticare subito la sconfitta contro l'Inter e per farlo dovrà affrontare un'Udinese che ha avuto un buon inizio di campionato. La squadra di Gotti viene da due sconfitte, ma contro Napoli e Roma, dopo aver fermato all'esordio la Juventus e aver poi raccolto due vittorie con Venezia e Spezia. La Viola invece è a 9 punti nonostante il calendario proibitivo, e portare via punti dalla Dacia Arena potrebbe dare nuova linfa alla squadra di Italiano. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Soppy, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Beto, Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Piana, Perez, Zeegelaar, Makengo, Jajalo, Udogie, Molina, Pussetto, Samardzic, Forestieri, De Maio All. Gotti

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

A disposizione: Terracciano, Rosati, Maleh, Pulgar, Terzic, Benassi, Sottil, Amrabat, Bianco, Nastasic, Kokorin, Igor. All. Italiano



Arbitro: GHERSINI

Assistenti: BRESMES – AVALOS

IV uomo: COLOMBO

VAR: PAIRETTO

AVAR: TOLFO