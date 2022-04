LIVE FV, NAPOLI-FIORENTINA 0-1: LA SBLOCCA NICO GONZALEZ!

34' - Mario Rui ad un passo dal pareggio! Venuti si addormenta, viene superato dal terzino del Napoli che da posizione defilata prova a sorprendere Terracciano: palla alta di un soffio.

31' - Napoli che prova subito a reagire ma sbaglia un cross con Mario Rui. La Fiorentina passa in vantaggio la prima mezz'ora al Maradona.

29' - Cabral lavora bene un pallone, Saponara serve Biraghi che crossa. Il pallone finisce a Duncan che la rimette in mezzo, Cabral fa la sponda, Nico stoppa il pallone e poi lo mette al sette: la Fiorentina è in vantaggio!

29' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLLL!!! EUROGOL DI NICO GONZALEZ!!

26' - Si è perfettamente ripreso e torna in campo Osimhen.

25' - Igor con un intervento molto rischioso ma perfetto su Osimhen, che resta a terra per la botta presa sul contrasto.

24' - Bella azione di Cabral che si libera di Koulibaly, ne salta un altro e poi calcia: murato.

23' - Insigne punta Venuti, si sposta il pallone e prova il tiro a giro: palla tra le braccia di Terracciano.

22' - Partita molto bella anche se in questa fase non fioccano occasioni. Le due squadre però si stanno dilettando nello stretto, è un bello spettacolo al Maradona.

18' - Ci prova anche Castrovilli dalla distanza con il mancino, ma il tiro finisce in curva. La Fiorentina però sta di nuovo mettendo la testa in avanti.

17' - Biraghi! Nico Gonzalez inventa e libera l'accorrente Biraghi che entra in area e calcia: Ospina respinge.

14' - ANNULLATO UN GOL AD OSIMHEN! Il nigeriano è davanti a tutti nel momento in cui mette in rete un cross di Zielinski. Sospiro di sollievo per la Fiorentina.

13' - Lo stesso Castrovilli fa un tiro-cross sugli sviluppi del corner: pallone alta non di molto, anche se Ospina era in controllo.

12' - Fabian Ruiz liberato in area per fortuna non calcia. Dalla parte opposta Castrovilli semina il panico e viene fermato in corner. Ritmi già molto alti al Maradona.

11' - Due falli in pochi secondi e per Milenkovic arriva il giallo.

9' - Insigne! Pesca ancora alle spalle Venuti e prova il pallonetto: palla alta, ma lì la Fiorentina sta soffrendo parecchio.

8' - Osimhen! Colpo di testa tutto solo davanti a Terracciano: l'arbitro segnala una posizione di fuorigioco che però era davvero al limite. Si salva comunque la Fiorentina.

7' - Napoli che continua a spingere sulla fascia sinistra, dove Venuti non sta riuscendo a tenere Insigne. Fiorentina in difficoltà.

6' - Insigne calcia direttamente verso una porta una punizione pericolosa, messa in corner da Terracciano.

4' - Altro cross pericoloso della Fiorentina, stavolta con Saponara. Ma è attenta la difesa del Napoli.

2' - Copertura perfetta di Igor su Osimhen: il brasiliano accompagna con il corpo l'attaccante e copre palla per l'intervento di Terracciano in area piccola.

1' - Fiorentina subito in avanti, con Nico Gonzalez che colpisce male in area di destro su un cross di Venuti. Prima occasione per i viola.

0' - VIA! SI PARTE AL MARADONA! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, quest'oggi in completo bianco. Napoli in rosso.

Il Diego Armando Maradona sarà teatro di sogni questo pomeriggio. Il Napoli sogna lo Scudetto, la Fiorentina l'Europa: è una delle partite più interessanti del turno di Serie A e lo stadio torna per la prima volta dopo più di due anni al 100%. Una grande atmosfera che metterà alla prova la Fiorentina, arrivata a Napoli senza pressioni ma con la voglia di mostrare ancora al mondo le proprie ambizioni. Ci sono tutti gli ingredienti per una partita piena di emozioni: restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Queste le ufficiali del match:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.