LIVE FV, LAZIO-FIORENTINA 0-2, BELTRAN DI TESTA METTE DENTRO IL RADDOPPIO!

Fonte: cronaca a cura di Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

24' - Si intestardisce Folorunsho in mezzo al campo. Servito da Ranieri, l'ex Napoli prova la serpentina ma perde il pallone.

22' - Si alzano ancora i ritmi della gara, con la Lazio che non riesce però a trovare gli spazi giusto. La Fiorentina fa buona guardia.

17' - RADDOPPIA LA FIORENTINA! BELTRAN DI TESTA FA 0-2! Stavolta è Dodo a crossare dalla destra, trovando la testa dell'argentino che tutto solo colpisce al volo e mette dentro.

12' - Bella sgroppata di Gosens sulla fascia, il tedesco viene servito da Gudmundsson sulla corsa e guadagna un fallo laterale. Palla messa dentro, ci prova Folorunsho di testa ma blocca Provedel.

10' - AVANTI LA FIORENTINA! SEGNA ADLI! Dalla sinistra è Gosens a mettere un bel cross in area, sul quale si avventa l'ex Milan che calcia al volo: palla all'angolo sinistro di Provedel, è vantaggio Fiorentina!

6' - Calcia male Gudmundsson da buona zona. L'islandese è servito da Beltran centralmente, sposta e tira col destro, ma è sbilenco. Palla in curva.

5' - Prova l'inserimento sulla fascia sinistra Dele-Bashiru, servito in profondità. Nei pressi dell'area interviene la retroguardia viola.

3' - Pericolosa la Lazio con Castellanos, che riceve un filtrante in area e calcia col destro. Palla deviata in angolo, non sfruttato dai biancocelesti.

2' - Subito ritmi alti all'Olimpico, con la Fiorentina che prova a imbucare per Kean. Provedel esce e fa sua la sfera.

1' - Partiti! Calcio d'inizio battuto dai viola.

20:45 - Formazioni schierate. Lazio in maglia bianca, Fiorentina in maglia rossa.

20:40 - Squadre che si accingono ad entrare in campo. Queste le scelte ufficiali di Baroni e Palladino:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Rovella, Pedro, Noslin, Tchaouna, Castrovilli, Hysaj, Basic, Ibrahimovic. Allenatore: Marco Baroni.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli, Folorunsho; Gudmundsson, Beltran; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Leonardelli, Sottil, Valentini, Comuzzo, Moreno, Richardson, Caprini, Harder, Parisi, Kouame. Allenatore: Raffaele Palladino

Pochi minuti al calcio d'inizio di Lazio-Fiorentina, in programma alle 20:45 dallo stadio Olimpico di Roma. Viola a caccia del riscatto in campionato dopo l'amaro pareggio col Torino, biancocelesti per proseguire l'ottimo momento di forma. Su FirenzeViola.it la diretta testuale, su Radio FirenzeViola il racconto del match con ampio post-partita.