LIVE FV, JUVENTUS-FIORENTINA 1-1, PRIMA THURAM, POI KEAN: AL 45' IL PUNTEGGIO È IN PARITÀ

Fonte: cronaca a cura di Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

18:48 - Era praticamente l'ultima azione del primo tempo, che finisce in questo istante. Squadre a riposo sull'1-1, a segno Thuram e Kean.

45' + 3: ancora un sontuoso Kean in mezzo al campo, riceve una palla rasoterra e difende benissimo la sfera da Kalulu, guadagnando un fallo.

44' - Grande destro di Locatelli dalla distanza: il centrocampista calcia di collo pieno, palla che esce di pochissimo dallo specchio della porta.

40' - Miracolo di De Gea! Vlahovic ferma un pallone a mezza altezza dentro l'area e calcia di collo pieno sul primo palo, lo spagnolo cala una parata mostruosa e tiene in pari il punteggio.

38' - Pareggia la Fiorentina! Grade cross dalla sinistra di Adli, che pennella per la testa di Kean nell'area piccola: l'ex Juve batte Di Gregorio e rimette i conti in parità. È 1-1 allo Stadium.

36' - Riparte bene la Juventus con Koopmeiners che alza la testa e mette la palla in mezzo all'area, la Fiorentina chiude a stento e si deve difendere da un calcio d'angolo, non sfruttato dai bianconeri.

35' - Ancora un ottimo Kean a coprire il pallone con l'uomo alle spalle, Gatti commette fallo a metà campo.

31' - Troppo lento Gudmunsson dal limite dell'area. L'islandese riceve un pallone fra le linee e si affaccia ai 16 metri, ma è macchinoso nello spostare la palla e calciare: tiro murato dai bianconeri.

30' - Fase di fraseggio della Fiorentina, alla ricerca del varco migliore.

28' - Punizione ghiotta per la Fiorentina, se ne occupa Sottil. Che calcia a mezza altezza sulla barriera, vanificando il tiro da fermo.

26' - Grande azione della Fiorentina: palla a Kean e sponda su Gudmundsson, che allarga per Sottil. L'esterno punta l'uomo e lo salta, guadagnando un'ottima posizione dal limite dell'area.

22' - Moise Kean lavora ottimamente la palla al limite e la difende dalla marcatura a uomo di Gatti, che lo trattiene vistosamente. L'attaccante viola cade a terra ma Mariani decide di non fischiare.

18' - Passa in vantaggio la Juventus. Khephren Thuram va in percussione con la palla al piede e nessun viola esce verso di lui, il figlio d'arte entra comodamente in area e trafigge De Gea con un rasoterra sul primo palo. Juventus avanti.

17' - Buona difesa di Parisi nell'uno contro uno con Conceicao, che non salta l'ex Empoli una prima volta e una successiva anche grazie al raddoppio di Sottil.

14' - Dopo un angolo calciato dai viola, la stessa formazione di Palladino manovra la palla e tenta di sfondare sulla destra, ma il passaggio di Dodo a Colpani è lento e intercettato dai bianconeri.

11' - Una buona ripartenza della Fiorentina viene vanificata da Gudmundsson, che pecca nel controllo di prima dal limite dell'area. Sfuma l'azione viola.

9' - Dopo qualche attimo di pausa dovuta all'episodio di Vlahovic, riprende la gara e la Juventus guadagna un angolo. Che non viene capitalizzato dagli uomini di Motta.

18:06 - Gioco fermo per qualche istante a Torino. Arrivano cori razzisti da parte del tifo ospite verso Vlahovic, ex di turno: Mariani raduna i giocatori in cerchio e chiede allo speaker dello stadio di fare un annuncio contro questi accadimenti. Poi il gioco riprende.

5' - Altro mancino tagliente di Conceicao dalla destra, il cross è sulla testa di Vlahovic che spizzica, ma non trova la porta di De Gea.

4' - Locatelli sventaglia sulla destra per Conceicao che punta e salta Parisi, poi mette una palla rasoterra arretrata che la difesa viola riesce a liberare.

2' - Gira la palla la Juventus, che fraseggia in cerca di spazi.

18:00 - Partiti! Calcio d'inizio battuto dalla Juventus, inizia la sfida dello Stadium.

17:55 - Squadre entrate in campo, Fiorentina in tenuta viola, Juventus con la divisa casalinga bianconera. A breve il fischio d'inizio.

Dieci minuti al fischio d'inizio di Juventus-Fiorentina, penultima gara del girone d'andata di campionato. Viola e bianconeri arrivano allo scontro diretto con gli stessi punti in classifica, dove si ritrovano appaiati alla quinta posizione. È l'ultima gara del 2024 e Palladino ci arriva con l'undici tipo ma con l'inserimento di Parisi sulla sinistra, al posto di un Gosens che tira il fiato e si accomoda in panchina. Su FirenzeViola.it la diretta testuale, su Radio FirenzeViola la cronaca del match. Di seguito le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. ALL. Thiago Motta

A disp. Perin, Pinsoglio, Danilo, Cambiaso, Fagioli, Douglas Luiz, Yildiz, Gonzalez, Adzic.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. ALL. Palladino.

A disp. Terracciano, Martinelli, Pongracic, Mandragora, Beltran, Ikone, Gosens, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Kouame.