LIVE FV, FIORENTINA-SASSUOLO 0-0: DRAGOWSKI MIRACOLOSO

29' - Mentre la Fiorentina continua ad essere fuori dalla partita, Chiffi concede un minuto di pausa: cooling break al Franchi.

27' - Cross pericoloso con il destro di Traorè, che attraversa l'area e finisce tra le braccia di Dragowski senza che nessuno riesca a toccare il pallone.

27' - Momento duro per la Fiorentina che adesso deve fare in modo di non crollare. Perché il Sassuolo sta continuando a fare la partita.

25' - Un rigore francamente ineccepibile, anche se nell'area opposta c'era un contatto dubbio tra Pezzella e Chiriches. Fatto sta che la Fiorentina è sotto, anche questa volta su rigore.

24' - GOL DEL SASSUOLO! Defrel spiazza Dragowski e fa 1-0. Sassuolo in vantaggio.

22' - Calcio di rigore per il Sassuolo! Scivolata ingenua di Castrovilli, che prende palla e Djuricic. L'arbitro non ha dubbi: penalty per gli ospiti.

18' - Boga! Seconda grande parata di Dragowski! Milenkovic viene scippato del pallone e Boga si lancia in contropiede: entra in area e calcia con il sinistro, ma il portiere gigliato salva tutto con un grande intervento. Secondo sospiro di sollievo per la squadra di Iachini.

14' - Momento di gioco piuttosto calmo in questi minuti. Le difese fin qui regnano sugli attacchi, Ribery non trova spazio.

11' - Azione prolungata del Sassuolo, che sta spaventando e non poco la difesa della Fiorentina. Ceccherini attento mette in corner due volte.

10' - Rogerio! Salva Dragowski! Va direttamente in porta dal calcio di punizione: Dragowski è attento e alza sopra la traversa.

9' - Dalbert commette un fallo pericoloso su Muldur, all'altezza dell'area di rigore. Qualche centimentro più in là e sarebbe stato penalty.

6' - Rischia tantissimo in disimpegno il Sassuolo, ma Ribery non riesce a rubare il pallone in area per un soffio.

5' - Intanto lo speaker del Franchi comunica che temporaneamente è stato disattivato il VAR per un problema tecnico.

4' - Ammonito Rogerio, che in precedenza aveva tirato un calcione a Lirola.

3' - CHIESA! Che errore! Il 25 si lancia tutto solo contro Pegolo, ma a tu per tu con il portiere neroverde si fa ipnotizzare! Occasione

1' - Subito avanti la Fiorentina, che attacca sulla sinistra con Dalbert. Il cross del brasiliano viene allontanato con difficoltà dalla difesa del Sassuolo.

0' - VIA! Si parte al Franchi! Primo pallone giocato dal Sassuolo.

21.42 - È il turno dell'entrata in campo anche delle due formazioni, rigorosamente in momenti diversi. Completo viola per la Fiorentina, biancoverde per gli ospiti.

21.40 - Arbitri che entrano in questo momento in campo, manca poco al calcio d'inizio.

La Fiorentina cerca la prima vittoria post-lockdown e questa sera contro il Sassuolo al Franchi l'occasione è ghiotta. Dopo il pareggio con il Brescia e la buona prestazione con la Lazio, per la squadra di Iachini è l'ora di fare punti. Al Franchi arriva un Sassuolo sostanzialmente tranquillo, ma che darà filo da torcere ai viola con il tridente che sta stupendo la Serie A. Ore 21:45 e tutti i dubbi saranno risolti: restate con FirenzeViola.it per tutte le emozioni del match!

Queste le formazioni ufficiali:



FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ghezzal, Chiesa, Ribery. All. Iachini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Traore, Djuricic, Boga; Defrel. All. De Zerbi.