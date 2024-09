LIVE FV, FIORENTINA-LAZIO 1-1: PAREGGIA SUBITO GUDMUNDSSON!

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

62' - Cambio nella Lazio: esce tra i fischi Castrovilli, al suo posto Rovella.

60' - Gudmundsson la spara in curva! Ben liberato da una sponda di testa di Bove, l'islandese stavolta pecca di precisione e calcia altissimo con il sinistro.

58' - Isaksen si incunea nella trequarti e prova il mancino calciando fuori. Ma si può dire che la Lazio non ha accusato il colpo e continua a fare la partita.

56' - La Lazio protesta per un contrasto in area che lascia Patric a terra. Devono entrare i sanitari per il difensore biancoceleste, che dopo qualche istante magicamente si rialza.

52' - Quattro tiri provati dalla Lazio, i primi tre murati dalla difesa e l'ultimo di Guendouzi altissimo.

49' - Che impatto dell'islandese, che ci mette 3 minuti a timbrare il tabellino alla sua prima in viola. Rigore guadagnato poi messo in rete: si torna in parità al Franchi.

49' - GOOOOOOOLLLL!!!! GUDMUNDSSON NON SBAGLIA, SPIAZZA PROVEDEL E RIPORTA IL PUNTEGGIO SUL PARI!

48' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Gudmundsson anticipa Guendouzi in area che lo colpisce, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto!

45' - SI RIPARTE! Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Ranieri e Gudmundsson, fuori Biraghi e Quarta.

--- INTERVALLO ---

45' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Viola tutti attorno all'arbitro che non fa battere l'ultimo corner, all'intervallo è 1-0 per la Lazio.

44' - Una grande occasione per parte! Prima Comuzzo ferma in area Dia con un'ottima copertura, dall'altra parte Dodo fa tutto bene ma in area sbaglia il passaggio per Kean e la Lazio riesce ad allontanare..

42' - Giallo per Biraghi per un intervento a centrocampo.

41' - Gila anticipa Comuzzo su una punizione di Tavares e trafigge De Gea. Lazio in vantaggio al Franchi.

41' - GOL DELLA LAZIO. HA SEGNATO GILA.

40' - Costanti ribaltamenti di fronte in questa fase, finché l'arrbitro non fischia un fallo su Kean che si era sacrificato anche in difesa.

39' - Bove non arriva per un soffio su un cross di Dodo toccato di tacco da Colpani.

37' - Parata pazzesca di De Gea! L'ex Manchester si distende come un gatto su un tiro basso di Dia e salva il risultato!

35' - Gila colpisce di testa su corner ma De Gea è ancora una volta attento e respinge.

32' - Risponde subito la Lazio con Nuno Tavares che si libera dai 25 metri e calcia di destro: palla bloccata al corpo da De Gea.

31' - Kean! Prova il tiro al volo su cross di Dodo, palla fuori non di molto.

29' - Ancora pericolosa la Lazio, sempre dalla loro destra: il cross di Lazzari viene però ben coperto dalla difesa viola.

28' - Schema della Fiorentina su corner che porta a un tiro sbilenco di Mandragora.

25' - Giallo per Isaksen che entra con la gamba alta su Biraghi al rilancio.

23' - Bove tutto solo in area non trova lo specchio di testa, su cross al bacio di Dodo.

19' - De Gea salva su Zaccagni! Isaksen fa fuori tutti sulla linea di fondo, poi Zaccagni prova il destro a giro ma trova i guanti del portiere della Fiorentina.

17' - Lazio che fin qui va a un ritmo nettamente superiore, anche se l'occasione più grandel'ha avuta la Fiorentina al 10'.

13' - Nuno Tavares spara alto! Va l'esterno alla battuta ma per fortuna manca la porta non di poco.

12' - Altro fallo pericolosissimo commesso dai viola, stavolta è Cataldi a stendere Isaksen al limite dell'area.

11' - Giallo per Gosens che entra in ritardo su Isaksen. Subito pugno duro da parte di Marcenaro.

10' - Incredibile occasione per la Fiorentina! Palo di Colpani! Cataldi recupera palla alta, poi Kean serve benissimo Colpani che a botta sicura con il destro trova i piedi di Provedel che deviano la palla sul palo. Poi Bove non riesce a concludere solo in area.

8' - La Fiorentina riesce a uscire dalla pressione con una bella palla rubata da Colpani a Castrovilli con successivo lancio per Kean, messo fuori da Provedel in uscita.

7' - Punizione respinta ma la Lazio continua a spingere. Fiorentina in difficoltà in questa fase.

5' - Primi minuti di studio al Franchi fino a un fallo ingenuo di Quarta su Zaccagni al limite dell'area destro.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, quest'oggi in maglia viola. Lazio invece in giallo.

La Fiorentina è chiamata a reagire e al Franchi arriva la Lazio del fiorentino Baroni per tre punti che potrebbero indirizzare questo inizio di stagione per le due squadre. I viola cercano la prima vittoria stagionale in sette partite, i biancocelesti sperano di volare in cima alla classifica con una vittoria a Firenze. Palladino contro Baroni, Cataldi contro Castrovilli: si prospettano scintille in questo lunc-match. Segui con Firenzeviola.it tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Quarta, Biraghi; Dodo, Bove, Cataldi, Mandragora, Gosens; Colpani; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Ranieri, Sottil, Beltran, Gudmundsson, Ikonè, Richardson, Adli, Kayode, Parisi, Kouame. All.: Raffaele Palladino.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Castrovilli; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Romagnoli, Tchaouna, Marusic. All.: Marco Baroni