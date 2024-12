LIVE FV: FIORENTINA-LASK 1-0, LA SBLOCCA SOTTIL AL 10'

Fonte: dal Franchi - A. Di Nardo

16' - Ikoné strappa palla al piede ma al momento del passaggio in verticale per Kouame sbaglia la misura del passaggio e Jungwirth chiude in uscita. I pochissimi presenti rumoreggiano.

14' - Altro angolo conquistato dalla Fiorentina, con la discesa di Kayode. Dalla bandierina va di nuovo Mandragora, mancino a rientrare allontanato dal Lask.

12' - PALO DEL LASK! Pastrocchio di Kayode, che nel tentativo di far sponda di petto a Martinelli tocca troppo corto, irrompe Entrup che anticipa l'uscita del portiere di casa e da pochi passi spara sulla traversa, poi Parisi allontana non senza qualche problema.

11' - Su cross dalla destra di Kouame che attraversa tutta l'area, sponda di Fabiano Parisi, e sinistro da pochi passi, al volo di Riccardo Sottil.

10' - VANTAGGIO FIORENTINA! Riccardo Sottil, col sinistro, per il terzo gol stagionale e l'1-0 viola!

6' - Primo angolo conquistato da Moise Kean, con una conclusione rimpallata che finisce sul fondo.

5' - OCCASIONISSIMA IKONE! Su anticipo alto di Ranieri e verticalizzazione improvvisa per il francese, che controlla e spedisce fuori da ottima posizione.

4' - RETE ANNULLATA! Revisione Var che cancella l'1-0 per una posizione di fuorigioco. Il punteggio torna quello di partenza e si riparte con una punizione per il Lask.

3' - E' bastato pochissimo per scoperchiare la linea difensiva del Lens: lancio velleitario di Mandragora che gli austriaci lasciano sfilare, Kouame in area sfiora il pallone e col suo intervento manda in confusione il portiere ospite, sul pallone arriva Kean che a porta vuota mette dentro.

2' - SUBITO MOISE KEAN! PRIMO AFFONDO E PRIMO GOL VIOLA, FIORENTINA IN VANTAGGIO!

1'- PARTITI! Comincia Fiorentina-Lask!

18.44 - Squadre in campo. Inno della Conference League e tra poco si comincia!

18.43 - Clima freddo e glaciale. Il Franchi è semideserto e si sentono solo i settecento tifosi austriaci.

18.40 - Le formazioni ufficiali: FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Richardson; Ikonè, Kouame, Sottil; Kean. A disp.: Terracciano, De Gea, Dodo, Beltran, Gudmundsson, Comuzzo, Gosens, Moreno, Colpani, Adli, Harder, Rubino. Allenatore: Palladino



LASK (4-3-3): Jungwirth; Bogarde, Talovierov, Smolcic, Bello; Stojkovic, Jovicic, Zulj; Berisha, Entrup, Flecker. A disp.: Lawal, Schillinger, Galvez, Renner, Ljubicic, Horvath, Haider, Taoui, Midzic. Allenatore: Schopp

18.38 Buonasera amici di FirenzeViola.it! Benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Lask, gara valevole per la quinta giornata di Conference League. Viola che con una vittoria sarebbero quasi certi della qualificazione agli ottavi; il Lask cerca punti per tentare un passaggio del turno in questo momento proibitivo (gli austriaci hanno racimolato solo 2 punti).