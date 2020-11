LIVE FV, FIORENTINA-BENEVENTO 0-1: LA VIOLA PROVA L'ASSALTO

78' - Cambio nel Benevento: entra Lapadula al posto di Moncini.

76' - Altro intervento decisivo di Pezzella, che toglie palla ad Insigne poco prima che possa calciare a botta sicura. Palla in corner, sul quale poi la palla finisce a Dragowski.

74' - Giallo per Hetemaj, saltato secco da Castrovilli in ripartenza. Il centrocampista sannita strattona vistosamente quello viola.

72' - Cambio nella Fiorentina: esce Amrabat, entra Borja Valero.

71' - Salva Pezzella! Amrabat perde un'altra palla sanguinosa, Moncini tira a botta sicura ma Pezzella riesce ad opporsi con il corpo.

69' - Pulgar non riesce ad impattare bene un cross da corner, con il pallone che termina in rimessa laterale dalla parte opposta.

68' - La Fiorentina prova ad alzare il baricentro, anche se la poca presenza di Vlahovic in attacco non aiuta.

66' - Problemi per Letizia che dovrà lasciare il campo: al suo posto Maggio.

65' - Secondo errore in impostazione della Fiorentina ora in difficoltà. Il Benevento sta spaventando Dragowski.

64' - Insigne! Salva Dragowski! Tiro da distanza ravvicinata sul quale questa volta il polacco riesce ad intervenire mettendo il pallone in corner.

62' - Si è ripreso Castrovilli.

60' - Castrovilli! Non riesce ad incornare un cross di Biraghi da due passi, con il pallone che scivola via. Problemi per lo stesso Castrovilli che ha preso un colpo al costato.

58' - Ionita tenta il destro dalla distanza, direttamente in curva.

57' - Dragowski sembrava essersi fatto male nell'occasione precedente del Benevento, ma pare aver recuperato.

56' - Triplo cambio intanto per la Fiorentina: escono Igor, Kouame e Duncan, entrano Lirola, Pulgar e Cutrone.

55' - Pericoloso dall'altra parte il Benevento, con Dragowski che ferma Insigne in uscita. L'arbitro comunque aveva fermato tutto per fuorigioco.

55' - Vlahovic non riesce a dare la giusta forza ad un colpo di testa che finisce a Montipò.

54' - Primo gol in A di Improta. Mentre dalla parte opposta Castrovilli guadagna un buon fallo.

52' - GOL DEL BENEVENTO! Errore in sisimpegno di Biraghi che regala palla ad Insigne: assist per Improta che al limite dell'area con il piattone centra l'angolino. Si fa dura per la Fiorentina.

49' - Si riparte come ci eravamo lasciati, con la Fiorentina che fa la partita ma non riesce a trovare sbocchi in attacco. Vlahovic oggetto misterioso fin ora.

45' - SI RIPARTE! Un cambio nel Benevento: dentro Insigne al posto di Sau.

--- INTERVALLO ---

13.18 - Un primo tempo francamente noioso al Franchi, dove le due squadra hanno preferito puntare a non prendere gol piuttosto che a farlo. La Fiorentina ha anche perso Ribery nel finale di primo tempo: riuscirà a cambiare marcia?

45' +2' - Senza ulteriori emozioni FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

45' - Passaggio inspiegabile di Castrovilli in contropiede. Con il mancino passa il pallone direttamente a Montipò.

44' - Ecco il cambio: esce Ribery, entra Saponara. Duro colpo per la Fiorentina.

43' - Si rialza ma zoppica vistosamente: pronto Saponara a prendere il suo posto.

42' - A terra Ribery che forse dovrà lasciare il campo. Ha chiesto il cambio il francese.

40' - Ribery non riesce a sfruttare un contropiede 2 contro 2 con Vlahovic. Il francese perde il controllo della palla e viene fermato in area.

38' - Sta prendendo campo ora il Benevento, che per la prima volta tiene palla per più di 30 secondi.

36' - Vlahovic si incastra in area e viene fermato. Fin qui ha toccato pochissimi palloni l'attaccante serbo.

33' - Ripartenza pericolosa del Benevento, con Schiattarella che tenta l'imbucata ben coperta da Milenkovic. Poi batti e ribatti e la difesa viola allontana.

30' - Il canovaccio della partita sembra chiaro: la Fiorentina resta stabilmente nella metà campo avversaria, ma il Benevento non lascia neanche un centimetro. E la squadra di Prandelli fa fatica a costruire gioco.

24' - Buona azione della Fiorentina, anche se Ribery viene fermato in area da Letizia. Castrovilli prima e MIlenkovic dopo però avevano offerto due buone giocate.

21' - Biraghi! Prima occasione del match, con Amrabat che lancia molto bene Ribery in area. Il francese si ferma e appoggia dietro per Biraghi, il cui sinistro però finisce in curva.

18' - Nulla di fatto anche su questa punizione, che però al momento sembra l'unico modo di spaventare il Benevento.

17' - Giallo per Glik che alza il gomito e pensa solo a fermare Ribery dopo esser stato saltato sullo stop.

16' - Rischia in disimpegno la Fiorentina regalando palla al Benevento all'altezza dell'area. Per fortuna viola Sau si addormenta e appoggia dietro per Ionita, il cui tiro viene murato.

15' - Arrivati al primo quarto d'ora risulta evidente solo la difficoltà di far girare il pallone delle due squadra. Il campo non è in perfette condizioni dopo che ci ha giocato il rugby.

14' - Gamba tesa evidente di Hetemaj su Biraghi, che resta a terra qualche secondo prima di rialzarsi. Anche qui l'arbitro sorvola su eventuali sanzioni.

12' - Fiorentina che continua a fare la partita senza però trovare particolari sbocchi in attacco.

10' - Duro intervento di Schiattarella su Castrovilli: il centrocampista del Benevento prende palla e piede in scivolata, facendo male a Castrovilli. Ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il giallo...

9' - Il Benevento si vede per la prima volta nella metà campo della Fiorentina: Pezzella liscia su un cross di Hetemaj, ma Amrabat fa buona guardia e allontana.

7' - Sugli sviluppi del corner è Kouame a trovare il pallone, ma non colpisce bene. Blocca facilmente Montipò.

7' - Altra buona punizione della Fiorentina, questa volta con Biraghi. Palla tesa che non viene toccata da nessuno e messa in corner da Montipò.

5' - Prova ancora ad essere pericolosa su punizione la Fiorentina, con Castrovilli che tenta lo schema per Pezzella ma passa troppo potente. Palla sul fondo.

4' - Buon cross da punizione di Biraghi, che dopo un colpo di testa di Milenkovic si impenna. L'arbitro Ghersini comunque ferma tutto per posizione di fuorigioco.

3' - Possesso palla sterile in questo inizio per la Fiorentina. Il Benevento resta molto chiuso in difesa e la squadra viola ragiona parecchio in difesa.

1' - La prima indicazione è tattica, con la squadra di Prandelli che si schiera con il 4-2-3-1.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dal Benevento, in maglia bianca. Divisa viola invece per la Fiorentina.

12.20 - La notizia dell'ultim'ora riguarda Giacomo Bonaventura, costretto a dare forfait a pochi minuti dall'inizio della partita. Al suo posto ci sarà Duncan. LEGGI QUI

La prima di Prandelli sulla panchina della Fiorentina si gioca contro il Benevento neopromosso di Inzaghi. Alle ore 12.30 la squadra viola cerca di ripartire in campionato con una vittoria, e per farlo dovrà battere una squadra che ha già dimostrato di sapere il fatto suo in campionato. Tanti gli spunti che la partita offrirà dopo l'addio di Iachini e il cambio in panchina: sarà la formula giusta per tornare a vincere? Ancora qualche minuto e lo scopriremo: restate con FirenzeViola.it e vi racconteremo tutte le emozioni dal Franchi.

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-2-3-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi, Duncan, Amrabat, Castrovilli, Kouame, Ribery, Vlahovic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Barba; Schiattarella, Hetemaj, Ionita; Improta, Sau, Moncini.