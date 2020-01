LIVE FV, FIORENTINA-ATALANTA 1-0: SEGNA CUTRONE!

22' - Malinovskyi cade in area su una buona copertura di Ceccherini. L'ucraino chiede un fallo che l'arbitro non assegna.

21' - Bella ripartenza della Fiorentina sull'asse Castrovilli-Vlahovic. Alla fine Caldara chiude sul serbo, che commette fallo.

19' - Il ritmo in questi minuti si è un po' abbassato. Adesso è l'Atalanta a gestire il pallone.

16' - Pericoloso di nuovo Cutrone, su un'uscita un po' rischiosa di Gollini. L'attaccante viola non riesce a concludere.

15' - Occasione Fiorentina! Retropassaggio sanguinoso della difesa atalantina che regala pallone a Vlahovic. Il serbo dribbla Gollini ma da posizione defilata non riesce a concludere. Si salvano gli ospiti.

13' - GOL CONFERMATO! La Fiorentina è in vantaggio al Franchi.

12' - Grande azione della Fiorentina che nello stretto permette a Cutrone di liberare Dalbert in area. Il brasiliano dal fondo rimette in mezzo e trova al centro lo stesso attaccante, che di piatto appoggia in porta. La sblocca il nuovo acquisto! VAR che sta valutando le posizioni, anche se sinceramente non si capisce dove possa essere stata l'irregolarità.

12' - GOOOLLL!!! GOOOLLL!!! GOLLL!! PROPRIO LUI!! CUTRONE!

10' - Ceccherini copre su un cross basso per Malinovskyi. Pericolosa l'Atalanta.

9' - Comincia a venire fuori l'Atalanta dopo l'inizio a tinte viola. La squadra di Gasperini prende campo.

7' - Prima ripartenza Atalanta che spaventa la difesa viola. Lirola è attento e copre su un cross per Gosens, permettendo al pallone di scivolare fuori.

5' - Sempre in avanti la Fiorentina, che però non riesce a sfondare. Molto attivi sulla destra i viola.

3' - Bel dribbling di Lirola sulla destra. Il suo cross però viene respinto e l'Atalanta riparte con Muriel che viene trattenuto da Milenkovic.

1' - Subito in avanti la squadra di Iachini, con Benassi che prova il cross dalla destra. Ribattuto, palla in rimessa laterale. Poi lo stesso Benassi viene fermato in area da Djimsiti.

0' - Si parte! La Fiorentina dà il via all'ottavo di finale di Coppa Italia del Franchi.

14.58 - Entrano in campo in questo momento le due squadre, guidate dall'arbitro Manganiello e dai rispettivi capitani.

È probabilmente l'avversario peggiore che la Fiorentina di Beppe Iachini potesse trovarsi davanti, ma provare non costa niente e la squadra viola ha bisogno di ritrovare leggerezza. La Coppa Italia porta al Franchi l'Atalanta delle meraviglie, reduce da grandi risultati in campionato che gli sono valsi il quarto posto in classifica. In una partita secca però può succedere di tutto e la Fiorentina, forte del nuovo acquisto Patrick Cutrone, vuole giocarsi le sue chance di un accesso ai quarti di finale della competizione. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della gara: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Cutrone.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Muriel.