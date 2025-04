Le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina: Palladino conferma gli undici dell'Atalanta

Alle 20.45 scendono in campo Milan e Fiorentina per l'anticipo serale del sabato di Serie A. Si sfidano nona in classifica contro l'ottava, la squadra di Palladino che non vuole perdere il treno per le posizioni europee che contano. I due tecnici si affidano ai loro giocatori migliori nonostante i tanti impegni, queste le formazioni ufficiali della sfida con Palladino che sceglie gli stessi undici che hanno giocato contro l'Atalanta:

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Walker, Thiaw, Tomori, Hernandez, Reijnders, Fofana, Musah, Pulisic, Leao, Abraham. Allenatore: Conceicao.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Gimenez, Jovic, Chukwueze, Florenzi, Pavlovic, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Gabbia, Joao Felix, Sottil.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmunsson, Kean. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Comuzzo, Zaniolo, Moreno, Richardson, Ndour, Adli, Folorunsho.