Fiorentina-Japan University FA, le formazioni ufficiali: Viola in formato top e panchina corta

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:05Copertina
di Redazione FV

Alle 20 fischio d'inizio per Fiorentina-Japan University FA, ultima amichevole della squadra viola prima del via ufficiale alla stagione il 21 in Conference. Per quanto riguarda la formazione, Stefano Pioli ha schierato tutti i big portando in panchina solo i due portieri e 4 giovani giocatori di movimento visto che il resto della rosa è stata impegnata questa mattina in un'altra amichevole con la Primavera. Ecco le formazioni:

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens, Gudmundsson; Dzeko, Kean. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Bianco, Braschi, Montenegro, Trapani.

Japan University FA: Sato, Hosoi, Yoshimura, Tsuneto, Ikegaya, Yamaichi, Ueki, Matsunaga, Hidano, Fujieda, Shinoda. A disposizione: Yamada, Diouf, Yakushida,  Hayashi, Shibuya, Sakai, Tanaka, Homma, Tsunoda, Mochiyama, Shimano, Muto. Allenatore: Kawazu