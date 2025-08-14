FirenzeViola Il desaparecido Ikoné tra Brasile ed Europa. C'è un ostacolo per il prestito

"Che fine ha fatto Carmen Sandiego?", si chiedeva una nota serie televisiva per ragazzi andata in tv a fine anni '90. Ecco, oggi in casa Fiorentina la stessa domanda potrebbe essere fatta su Jonathan Ikoné: che fine ha fatto l'ex Lille? Il calciatore si allena a parte fin dai primi giorni di ritiro al Viola Park e l'ultima traccia scritta restano le convocazioni per la prima fase di preparazione, poi però è praticamente scomparso anche se qualcuno giura di averlo visto passare di sfuggita in qualche campo adiacente a quello principale mentre la squadra agli ordini di Pioli si allenava allo stadio Curva Fiesole.

Il Brasile è la carta della Fiorentina

Sembra che i jolly per il mercato della Fiorentina debbano arrivare tutti dal Brasile in questa sessione. Era un jolly quello pescato dal Flamengo per Beltran, perché nessuno arriverà mai ad offrire quasi 15 milioni per il calciatore argentino. Il problema è che per chiudere le trattative bisogna essere in tre e il vichingo non si è convinto dell'affare, costringendo così i dirigenti viola a fare a meno di una cifra che avrebbe potuto stappare anche il mercato in entrata. Altri jolly potrebbero essere in arrivo anche per Ikoné, perché il Vasco da Gama e il Botafogo hanno chiesto informazioni sul calciatore e la Fiorentina resta con le dita incrociate: soprattutto i primi, forti del rapporto del ds Admar con Ikoné, sembrano fare sul serio. La Fiorentina ha già dato il suo ok alle trattative ma non sarà affatto semplice, anche perché il classe '98 - così come Beltran - vorrebbe restare nel calcio europeo.

L'ostacolo a un affare in Europa

Il problema di trovare una soluzione per Ikoné in Europa però non è da poco, perché riguarda il suo contratto con la Fiorentina. Vista la scadenza prevista per il 2026, non è possibile fare un prestito senza rinnovare di almeno un anno l'accordo dell'esterno. Una soluzione alla quale il club viola ha aperto ma che non sarebbe affatto la preferibile, visto che rimanderebbe il problema di un anno, non lo risolverebbe. Senza prestito però è molto difficile trovare una sistemazione che accontenti tutti in Europa. Gli agenti e la Fiorentina sono al lavoro per trovare un'idea che possa essere decisiva, intanto la domanda da farsi è se mai rivedremo Ikoné almeno con una divisa da allenamento viola. Che fine ha fatto Jorko?