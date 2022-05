LADY PEZZELLA A FV: "GERMAN IN VIOLA HA SEMPRE LOTTATO, FELICI PER L'EUROPA. LA NEWS..."

Lontana dall'Italia ma legata a doppia mandata dal suo lavoro proprio al Belpaese dove Agustina Bascerano, la bella moglie dell'ex difensore viola German Pezzella ora al Betis, ha deciso di produrre e lanciare una linea di prodotti skin care. Già modella di successo, impegnata tra Londra e New York, la bella wag ha scelto l'Italia e una socia italiana per questa sua nuova avventura da imprenditrice.



Tornata in Spagna con German, come mai ha scelto l'Italia per questa avventura?

"Avendo vissuto a Firenze e lavorato in tutta Italia, sento che questo paese mi ha dato tanto e lo sento vicino alle mie origini argentine tanto che mi è sembrato naturale sceglierlo per sviluppare KIRKé (questo il nome del brand, ndr). Il marchio è anche un riconoscimento a questa terra ricca di bellezza, arte, cultura e magia. Insomma volevamo catturare l'essenza italiana per raccontarla e portarla in giro per il mondo"



Suo marito l'ha appoggiata in questo nuovo progetto?

"È sempre felice, mi aiuta e mi accompagna in ogni progetto che faccio. Sono una fortunata ad avere una persona così".



La Fiorentina è finalmente in Europa, German ha vinto una volta la Coppa con il Betis; quindi nessun rimpianto da parte sua?

"Quando era alla Fiorentina German ha sempre lottato perché la squadra vincesse e giocasse tante partite e manifestazioni importanti perciò ci fa piacere del traguardo. Anche se è felice del suo cambiamento e di essere tornato al Betis, la Fiorentina è una parte importante della sua carriera e sarà sempre nel suo cuore".



Vi sentite ancora con gli ex compagni viola?

"Sì con diversi di loro. Io ad esempio ho tuttora un buon rapporto con Augusta e Rachele, le fidanzate di Venuti e Castrovilli, ed anche con la moglie di Simeone. E German parla sempre con tutti".



Pensando agli anni vissuti a Firenze, cosa vi manca della città e quando tornerete?

"Spero presto, impegni di entrambi permettendo. Firenze e l'Italia ci mancano tanto perché le amiamo. Certo quello che ci manca di più è la pasta (ride, ndr)".



Per chiudere, come è nata l'idea del brand?

"Grazie alla mia professione, so quanto sia importante prendersi cura della propria pelle ma ho una vita molto frenetica e non sempre ho il tempo di seguire una routine di bellezza lunga ed elaborata. Quando una mia amica mi ha chiamato con l'idea di creare un marchio di prodotti per la pelle per routine rapide ed efficienti non ho avuto dubbi. Il nostro primo "gioiello", sul quale abbiamo lavorato quasi un anno, è un trattamento intensivo idratante e anti-età. Per il resto, rimando sul profilo Instagram e sul sito web del brand kirkecosmetic".