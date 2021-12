LA VIOLA VEDE TROPPO IL ROSSO. MA CHE PARADOSSO COI FALLI SUBITI

Se c’è un aspetto che in questo prima parte di campionato ha caratterizzato la Fiorentina di Italiano è la forte inclinazione da parte della sua squadra nel venire spesso sanzionata dagli arbitri. La Fiorentina col Sassuolo ha dato una dimostrazione di forza a livello di collettivo, di mentalità e ha dimostrato come in una giornata in cui le cose possono non girare nel verso giusto, qualcosa viene sempre raccolto e le cose positive continuano ad arrivare. Una piccola nota negativa è stata proprio l'espulsione di Biraghi, la quinta in questo campionato, un numero troppo alto che posiziona i viola in testa alla speciale classifica delle formazioni che hanno collezionato più cartellini rossi (insieme all'Udinese). Un dato curioso che evidenzia come la squadra di Italiano sotto certi piccoli aspetti deve ancora migliorare o almeno fare più attenzione, considerando che poi le assenze possono andare a pesare sul resto del gruppo in momenti chiave della stagione. Possibile "colpa", si fa per dire, di un gioco di pressing molto aggressivo che spesso comporta rischi maggiori se gli avversari riescono a eludere la pressione e partire in contropiede.

A queste curiosità si aggiunge un dato alquanto strano: la squadra di Italiano ha 3 giocatori tra i primi 10 del campionato che hanno subito più falli. Vlahovic guida la classifica con 43 falli subiti, mentre Bonaventura e Nico Gonzalez con 35 falli rimediati si trovano in sesta posizione. Nello specifico in sole 6 partite la Fiorentina ha fatto più falli rispetto all'avversario e paradossalmente non ha mai giocato contro una squadra ridotta in inferiorità numerica (l'unico rosso dato a un avversario fu contro la Roma alla prima giornata di campionato ma in quel caso i viola erano già in dieci). Segno che in alcune occasioni la Fiorentina ha avuto sfortuna ma forse è stata anche poco maliziosa e un po' inguenua. Questo dato può essere anche una conseguenza del fatto che alla squadra di Italiano piace tenere la palla e impostare il gioco: la Fiorentina è terza nella classifica del possesso palla medio per gara, a dimostrazione del'atteggiamento intraprendente piuttosto che attendista che l'allenatore viola ha dato ai suoi giocatori. Forse non è un caso che i tre calciatori che probabilmente hanno più qualità siano quelli che più vengono presi di mira dagli avversari.