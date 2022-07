LA PRIMA FIORENTINA 2022/23: ITALIANO HA 43 GIOCATORI... PIÙ 4

Sono 47 i giocatori della prima squadra della Fiorentina alla data odierna, primo giorno della stagione 2022/2023, dei quali 43 in età da prima squadra e 4 giovani promossi. Dividiamo la rosa in settori ben distinti tra loro per comprenderne meglio l'attuale composizione.

Iniziando dalle conferme di chi c’era già. Sono 21: si comincia col terzetto di portieri Terracciano, Dragowski e Rosati (col polacco in uscita e il terzo che sta firmando il nuovo contratto), passando per Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastasic, Quarta, Terzic e Venuti in difesa; a centrocampo riecco Amrabat, Bonaventura, Castrovilli (fino al nuovo anno, però, infortunato), Duncan e Maleh, concludendo infine con Cabral, Gonzalez, Ikone, Kokorin, Saponara e Sottil in attacco. Più Munteanu che ha fatto spesso avanti e indietro tra Primavera e prima squadra, senza mai giocare.

In 16 rientrano dai prestiti: i portieri Cerofolini (Alessandria) e Ghidotti (Gubbio), i difensori Dutu (Montevarchi), Ferrarini (Perugia) e Ranieri (Salernitana), i centrocampisti Benassi (Empoli), Fiorini (Fiorenzuola), Lovisa (Pordenone), Pierozzi N. (Pro Patria), Pulgar (Galatasaray) e Zurkowski (Empoli), gli attaccanti Gori (Cosenza), Koffi (Sete), Kouame (Anderlecht), Montiel (Atletico Baleares) e Spalluto (Gubbio). Parentesi a parte per Pierozzi E., sul quale è in corso il controriscatto dall'Alessandria.

Quindi, i giovani che salgono. Li manda Aquilani, fanno parte di un nucleo reduce dalla storica striscia in Coppa Italia. Quattro di loro, classe 2002, devono salire per forza causa anagrafica: Frison in difesa, Bianco e Corradini a centrocampo, Agostinelli in attacco. Più altrettanti che, in età da fuori quota in Primavera, si sono conquistati Moena e la considerazione di Italiano (quindi da prima squadra) per via del talento: il terzino Gentile, il centrocampista Krastev e gli attaccanti Distefano e Toci. Tutti 2003, tutti parte della Fiorentina 2022/2023 che, da base larga, va costruendosi.

Molti tra tutti questi, nei prossimi giorni e settimane, lasceranno Firenze. Come già successo per esempio con i prestiti non confermati di Odriozola, Torreira e Piatek o con gli svincolati Callejon, Chiti, Poggesi, Neri e Milani o ancora per Dalle Mura, nuovo giocatore della SPAL in prestito, e Fruk, in Croazia per il secondo anno. A fine mercato, dei 47 giocatori attuali, saranno rimasti poco più di metà.



LA FIORENTINA 2022/2023 OGGI

PORTIERI (5)

Cerofolini - Dragowski - Ghidotti - Rosati* - Terracciano

DIFENSORI (13)

Biraghi - Dutu - Ferrarini - Frison - Gentile - Igor - Milenkovic - Nastasic - Pierozzi E.** - Quarta - Ranieri - Terzic - Venuti

CENTROCAMPISTI (14)

Amrabat - Benassi - Bianco - Bonaventura - Castrovilli - Corradini - Duncan - Fiorini - Krastev - Lovisa - Maleh - Pierozzi N. - Pulgar - Zurkowski

ATTACCANTI (15)

Agostinelli - Cabral - Distefano - Gonzalez - Gori - Ikoné - Koffi - Kokorin - Kouame - Montiel - Munteanu - Saponara - Sottil - Spalluto - Toci



* in attesa della firma sul nuovo contratto

** in corso il controriscatto dall'Alessandria