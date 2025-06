Nuova tegola per Spalletti, si ferma Gabbia. A Oslo opportunità per Ranieri?

vedi letture

Altra tegola per il ct dell'Italia Luciano Spalletti. che sul finire della seduta di allenamento perde un altro difensore, Matteo Gabbia, per un problema al polpaccio destro. Il giocatore del Milan ha così abbandonato il campo anzitempo dopo un confronto col ct e con lo staff medico, visibilmente giù di morale. Alla seduta mancavano già due difensori, il terzino Di Lorenzo per un personalizzato annunciato e Gatti. Nelle prossime ore nuovi aggiornamenti, ma potrebbe aprirsi uno spiraglio per il centrale della Fiorentina Luca Ranieri che già era stato convocato all'ultimo tuffo dopo l'infortunio di Buongiorno.

Per ora Ranieri in allenamento ha giocato nella stessa squadra del compagno Kean, in una interessante coppia in ottica viola con Lucca. Ecco come erano divisi i giocatori azzurri:

Italia (casacche gialle) - Carnesecchi; Zappacosta, Gabbia, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Barella, Dimarco; Kean, Lucca.

Italia (casacche blu) - Meret; Coppola, Bastoni, Udogie; Orsolini, Casadei, Ricci, Tonali, Maldini; Raspadori, Retegui.