LA FIORENTINA BATTE IL PRIMO COLPO A CENTROCAMPO: FATTA PER RICHARDSON

Il mercato della Fiorentina entra nel vivo dopo la lunga attesa degli ultimi giorni. Ieri è stato il giorno del via libera per l'operazione De Gea, atteso oggi in città per le visite mediche, stamani i viola hanno invece chiuso la prima vera operazione a centrocampo, con l'intesa totale raggiunta per Amir Richardson. La Fiorentina acquista il centrocampista marocchino classe 2002 a titolo definitivo, investendo circa 10 milioni di euro più un milione di bonus e una minima percentuale sulla futura rivendita.

Il giocatore, che ieri ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi battendo l'Egitto e quindi terminando la competizione con un ottimo successo da protagonista, dovrebbe arrivare a Firenze per svolgere le visite mediche già lunedì prossimo. Il calciatore ha trovato un accordo con la Fiorentina per un contratto di 5 anni, fino al 2029, a circa un milione di euro a stagione.