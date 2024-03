L'URLO DI BARAK PER SUPERARE ANCHE I SOLITI LIMITI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Missione compiuta. Questa è la migliore notizia di questa seconda trasferta ungherese della stagione. Una delle poche a dire il vero, visto che la Fiorentina è riuscita nell'impresa di subire tre gol da un Maccabi Haifa ben messo in campo ma certo di un livello molto inferiore rispetto ai viola. Gli israelianil, soprattutto nel primo tempo, hanno giocato un calcio organizzato che ha messo in grande difficoltà sia la difesa che il centrocampo di Vincenzo Italiano.

POCHE OCCASIONI CONCESSE? - Il mister ha dichiarato nel post che era impossibile concedere meno occasioni di quelle viste alla Bozsik Arena. Francamente è difficile comprendere questa dichiarazione perché un'onesta squadra internazionale, troppe volte tra gol subiti ed errori sotto porta, la Fiorentina ha concesso agli avversari di arrivare dalle parti di Terracciano. Il campo non ha aiutato, ma non può essere l'unico alibi per una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative.

RISERVE DECISIVE - C'è da dire che però, le riserve di Italiano hanno mostrato per una volta una faccia positiva. Nzola ha segnato dopo due minuti e ha fornito un assist, comunque combattendo fino a quando non è uscito dal campo. Poi Barak ha fatto esplodere il curvino dei tifosi viola come successo l'anno scorso a Basilea. Notizie che rincuorano in vista di un periodo dove la Fiorentina avrà tantissime partite da giocare e dunque avrà bisogno di tutta la profondità della rosa.

CONFERENCE VUOL DIRE FIDUCIA - Italiano a fine gara ha detto di sentirsi fiducioso perché ha visto anche una crescita importante sia in campionato che ieri sera a Budapest. Contro la Roma si misurerà l'effettiva crescita visto che le energie spese sono state tantissime e si dovrà fare i conti anche con i recuperi di alcuni titolari. La Conference l'anno scorso ha dato il "la" ad una seconda parte di stagione che ha portato i viola a conquistare due finali e l'Europa. Speriamo che questa faticosa vittoria possa ribadire questo concetto, riportando la Fiorentina in alto sia in campionato che nelle coppe.