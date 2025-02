FirenzeViola L'uomo che non ti aspetti: Ndour scalpita e può essere la sorpresa anti-Lecce

vedi letture

E alla fine la sorpresa più grossa della formazione che questa sera affronterà il Lecce, in quella che ha tutti i contorni della sfida più delicata della stagione, potrebbe essere proprio Cher Ndour. Il centrocampista infatti è ormai da giorni in forte ballottaggio con Fagioli per giocare dal 1' e le ultime indiscrezioni arrivate dalla rifinitura di questa mattina al Viola Park raccontano che potrebbe essere l'ex Besiktas a partire dall'inizio, all'interno di una mediana folta che dovrebbe essere completata da Cataldi (anche se l'ex Lazio non è nelle condizioni ideali) e Mandragora.

Un jolly per più ruoli

Strano fin qui l'impatto di Ndour, l'unico vero acquisto di prospettiva arrivato a titolo definitivo nel corso del mercato di gennaio: descritto dagli addetti ai lavori come una mezzala, è stato invece dipinto da Palladino come un trequartista. E infatti alla sua prima presenza in campo, due settimane fa contro il Como, il prodotto del settore giovanile dell'Atalanta è stato utilizzato da sottopunta, nel momento in cui Gudmundsson è andato ko. Finita qui? Nemmeno per sogno. Visto che poi sette giorni dopo a Verona, in un contesto tattico un po' alla rinfusa, Ndour è stato provato addirittura come esterno sinistro in attacco.

Una propensione offensiva

Tanta confusione e poca logica. Ecco perché stasera - se davvero toccherà al classe 2004 - è lecito attendersi la prova del nove. Quella che l'ex Psg avrà l'opportunità di fare nella zolla a lui più congeniale, ovvero quella di mezzala. Nel 3-5-2 che infatti Palladino ha in mente di disegnare per stasera, Ndour ha tutte le caratteristiche per fare tanto il rifinitore (la sua propensione offensiva è nota a tutti) quanto il recuperatore di palloni. I pochi numeri fin qui messi insieme dal giocatore sono piuttosto chiari: su 29 palloni toccati in 47' giocati - recuperi compresi - Cher ha collezionato 8 passaggi in avanti riusciti, subendo anche 3 falli.