L'INFERMERIA SI SVUOTA: VERSO IL MILAN CON PIÙ SCELTE

Arrivano notizie rassicuranti in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Milan dell’ex viola Stefano Pioli. Mister Cesare Prandelli, infatti, dovrebbe riuscire a recuperare praticamente tutti gli infortunati per la partita contro i rossoneri. Cosa non da poco visto che la Fiorentina ha l’obiettivo di raggiungere la seconda vittoria consecutiva in campionato, obiettivo mai raggiunto questa stagIONE.

A centrocampo sembra recuperato del tutto Gaetano Castrovilli. Rimasto ai box dopo una lesione di primo grado alla coscia, è stato convocato contro il Benevento e per la gara con il Milan non sembrano esserci problemi su un suo eventuale impiego. Recuperato anche Sofyan Amrabat dopo i problemi alla schiena avvertiti contro il Parma.

Per quanto riguarda la difesa non recupera ovviamente il brasiliano Igor, destinato a rimanere fuori dai giochi quasi tutta la stagione. Buone sensazioni, invece, su Cristiano Biraghi che non ha preso parte alla sfida di sabato per un pestone ma che dovrebbe riuscire a recuperare per domenica. L’unico che resta in dubbio è Kokorin ancora impegnato a guarire dalla lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra.