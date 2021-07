KOUAME E UN POTENZIALE ARRIVEDERCI

Christian Kouame potrebbe essere uno di coloro che saluteranno la Fiorentina in estate. Più facile, però. immaginarsi un arrivederci che un addio nel caso dell'attaccante ivoriano, specie dopo aver puntato con decisione su di lui in questi anni aspettandosi tutt'altro rendimento di quello che poi è stato. Non va escluso pertanto un prestito, anche oneroso, cosicché la Viola possa sperare in un suo eventuale rientro in tono maggiore, magari con più presenze sulle gambe qualunque sia la prossima destinazione.

Al momento le squadre più interessate all'ex Genoa sono il Torino di Ivan Juric e i belgi dell'Anderlecht, con questi ultimi favoriti in quanto rappresentativi di una soluzione estera, maggiormente gradita a Kouame. Al suo posto, in maglia viola, si starebbe valutando soprattutto il profilo di Junior Messias, per il quale il pressing della Fiorentina parrebbe aver superato quello del Torino. Dopo l'arrivo di Nicolas Gonzalez, dunque, in attacco si prospetta una rivoluzione con Kouame molto probabilmente ai saluti.