KOSTIC PRENDE QUOTA: LA JUVE VUOLE SBLOCCARE NICO CON UN ALTRO ESUBERO

La Juventus ha fretta e sta cercando di accelerare sul fronte Nico Gonzalez. Una trattativa partita da lontano ma poi rallentata dalle pretese economiche della Fiorentina che nel frattempo si era giustamente cautelata con l'arrivo di Albert Gudmundsson. Tra oggi e domani le due società dovrebbero avere contatti diretti per provare a sbrogliare la questione e trovare la quadra ma i viola continuano a richiedere 40 milioni che i bianconeri hanno già fatto sapere non proporranno mai.

Occhio a Kostic - Oltre al nome di Arthur, che ritorna regolarmente in auge settimana dopo settimana anche a causa della volontà del giocatore di tornare a vestire la maglia della Fiorentina, nelle ultime ore si è scaldato il nome di Filip Kostic, esterno sinistro proposto da bianconeri e intermediari per provare a far crollare le pretese di Commisso. Inizialmente la risposta viola era stata freddina, ma col passare dei giorni è maturata l'idea che un giocatore della sua esperienza in un ruolo che potrebbe vedere spesso Biraghi adattato da centrale, potrebbe anche far comodo.

L'ennesimo esubero - Kostic è uno dei tantissimi esuberi che Giuntoli sta provando a piazzare nel corso di questa estate. Esattamente come successo a inizio mercato per Moise Kean, acquistato proprio dalla Fiorentina per accontentare Palladino. Un asse, quello tra Firenze e Torino, che non si è mai raffreddato in questa estate ma che anzi è sempre stato alimentato anche dalla volontà dell'attaccante argentino di cambiare aria prediligendo proprio la Continassa. Qualcuno in precedenza aveva caldeggiato altri nomi, da Locatelli a Milik passando per il citatissimo McKennie, ma alla fine la Juventus vuole cedere altri giocatori e alle proprie condizioni. Bisognerà solo capire se la Fiorentina sarà disposta nuovamente a venire incontro alle esigenze juventine, oppure se manterrà il punto come fatto trapelare negli scorsi giorni dal New Jersey.