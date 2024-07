KEAN, PARTENZA COL PIEDE GIUSTO. DOMANI IL TEST-TIFOSI

Fonte: a cura di Jacopo Mannina

Nuova stagione, nuovi volti in casa Fiorentina, soprattutto per il primo allenamento di oggi alle ore 18:00 al Viola Park, che ha visto Moise Kean indossare per la prima volta la maglia Viola. L'attaccante nato a Vercelli sarà il vero osservato speciale di questi primi giorni sotto il cielo di Bagno a Ripoli. Con Beltran ancora impegnato con la propria nazionale e Nzola ancora incerto sul suo futuro (l'angolano si è allenato a parte), l'ex Juventus ha subito dimostrato di essere pronto, integrandosi immediatamente col gruppo durante l'allenamento di oggi, attirando ancor di più i riflettori.

L'ambizione - A parte la forma fisica, Kean sta già cercando di calarsi a pieno nella nuova realtà viola e nel nuovo gruppo con l'obiettivo di dare il massimo per la sua nuova squadra, ambiziosi come le sue aspirazioni personali di rilancio. Dopo una giornata importante di firme e foto ufficiali, l'attaccante ha subito messo in pratica il suo impegno sul campo, seguendo gli ordini del nuovo allenatore Raffaele Palladino.

Il test del tifo - Domani alle 18:00 ci sarà anche il primo abbraccio dei tifosi alla squadra, con i cancelli che si apriranno un'ora prima dell'allenamento pomeridiano. Quale accoglienza riserverà il popolo viola al nuovo acquisto? Nonostante il suo passato ai rivali della Juventus, Kean sarà sicuramente il volto nuovo più interessante da scrutare, insieme al nuovo tecnico e tutto il suo staff.