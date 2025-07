FirenzeViola Kean-Fiorentina, prove di fedeltà: il club prepara l’offerta per trattenerlo, bonus e clausola al centro del dialogo

vedi letture

Scongiurato il pericolo legato alla clausola rescissoria, la Fiorentina si prepara a muovere i primi passi concreti per blindare Moise Kean. Dopo settimane di incertezza, ora i tempi sono maturi: come riportato su queste pagine nella giornata di ieri, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la società, il calciatore e i suoi agenti per avviare ufficialmente la trattativa sul rinnovo di contratto. Il segnale più forte è arrivato direttamente da Kean, che ha scelto di restare a Firenze nonostante alcune offerte milionarie arrivate dall’Arabia Saudita e un timido interesse da parte di top club europei, nessuno dei quali ha però affondato il colpo. Un gesto che ha rassicurato la dirigenza viola che ha temuto di perdere il protagonista della stagione passata, sempre più centrale nel progetto tecnico.

La strategia della Fiorentina

Kean ha un contratto in vigore ancora molto lungo, con scadenza giugno 2029, e un ingaggio leggermente superiore ai 2 milioni. La proposta che ha in mente la Fiorentina è chiara: un ingaggio più ricco, vicino ai 4 milioni di euro netti a stagione, sostenibile anche grazie ai benefici fiscali del Decreto Crescita. Oltre alla parte economica, si discuterà di bonus legati a presenze e gol, della possibilità di inserire un’opzione per allungare ulteriormente la durata del contratto e, soprattutto, della clausola rescissoria: un tema destinato a diventare centrale nei colloqui. La Fiorentina vorrebbe alzarla sensibilmente, i procuratori difficilmente accetteranno di eliminarla del tutto. Nonostante la complessità dell'affare, l’ambiente è sereno: i rapporti tra le parti sono ottimi e il clima è positivo. Le basi per un accordo ci sono tutte, ora la palla passa al tavolo delle trattative. Il confronto è imminente e in casa Fiorentina c’è fiducia: la volontà di entrambe le parti potrebbe presto tradursi in una firma attesa da tutti.