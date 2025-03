FirenzeViola Kean è la speranza di Spalletti: stasera il ct si riaffida a lui per ribaltare la Germania

Stasera, al Signal Iduna Park di Dortmund, l'Italia si gioca l'accesso alla Final Four della Nations League. Dortmund non è solo una città qualsiasi per la nazionale italiana. Il Westfalenstadion (in tedesco) è stato il teatro di uno dei momenti più indimenticabili della storia azzurra: la storica semifinale dei Mondiali 2006, quando l'Italia, proprio contro la Germania, conquistò una vittoria leggendaria. In quella notte, il cuore degli azzurri batteva più forte che mai, e le reti di Fabio Grosso e Alessandro Del Piero, negli ultimi minuti supplementari, scrissero la pagina che portò la Nazionale in finale. Tutti sappiamo come è andata a finire... Certo è che adesso è tutta un'altra storia, ma a quasi vent'anni di distanza, l'Italia torna in quello stesso stadio, carica di ricordi e speranze.

Gli Azzurri dovranno compiere una vera e propria impresa per ribaltare il 2-1 subito dalla Germania a Milano pochi giorni fa. Sarà una serata ad alta tensione, e Luciano Spalletti è pronto ad affidarsi alle sue certezze, cambiando pochi interpreti. Una delle poche scelte sicure sembra essere proprio l'attaccante della Fiorentina Moise Kean. Il centravanti viola, che in questa stagione ha già messo a segno 21 gol, è destinato a guidare l'attacco italiano anche stasera. Sebbene il suo ultimo gol con la maglia azzurra risalga al 9 settembre dello scorso anno, durante la vittoria per 2-1 contro Israele, Kean rappresenta la principale speranza di Spalletti per scardinare la solida difesa tedesca. Nella partita di andata, tra il duello fisico con i difensori tedeschi Rudiger e Tah, Kean non è riuscito a trovare la via del gol, ma ha mostrato di poter essere un pericolo costante per la retroguardia avversaria.

Complice l'infortunio di Mateo Retegui, il centravanti gigliato ha avuto la strada libera per un posto da titolare, e ha risposto positivamente alle aspettative di Spalletti. Nella gara di andata, pur non trovando la rete, Kean ha interpretato il ruolo con il giusto spirito, cercando di sfruttare ogni occasione e mettendo in difficoltà la difesa tedesca con la sua fisicità e velocità. Il classe 2000 è in fiducia e privarsene in questo momento non sarebbe la scelta migliore. Questa sera a Dortmund, Spalletti chiederà la miglior versione agli azzurri, e soprattutto a Kean che dopo oggi avrà una settimana a disposizione per preparare insieme al suo mister Raffaele Palladino il big match di domenica contro l'Atalanta.