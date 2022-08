JOVIC PRONTI-VIA, LA PRIMA BUONA NOTIZIA È SERVITA

“Era da un bel po' che non rimaneva in campo per novanta minuti, è stata fatta questa scelta per mandarlo oltre la soglia, la fatica e innalzare la sua condizione. Sono felice, un attaccante deve fare gol, ha lavorato benissimo e poteva segnarne anche 2 o 3. Nel primo tempo Jovic ha fatto una grandissima partita, mi aspettavo un calo fisico, mi auguro diventi quello dei primi 45 minuti sempre". Con queste parole l'allenatore viola Vincenzo Italiano ha esaltato la prestazione offerta da Luka Jovic, ieri, al cospetto della neo promossa Cremonese.

L'attaccante c’è, nonostante una forma fisica non ancora ottimale, e lo ha dimostrato con la decisione su cui si è scagliato sul pallone che gli è valso la prima marcatura con la maglia della Fiorentina. Il serbo, fisicamente prestante per usare un eufemismo, è entrato in punta di piedi nella dimensione viola lavorando a testa bassa sin dal ritiro di Moena. “A volte è un po’ pigro, va stimolato” le controindicazioni esternate nientemeno che da Carlo Ancelotti sul classe ’97 proprio su queste pagine, in un editoriale del nostro Enzo Bucchioni, circa un mese fa.

Dichiarazioni di un grande tecnico che conosce bene Jovic, visto che lo ha allenato al Real Madrid. E una bella raccomandazione rivolta a mister Italiano, il quale ora dovrà essere bravo a spronare costantemente il centravanti senza farlo sentire mai un titolare indiscusso. Perché se il giocatore tornerà quello che gli spagnoli pagarono oltre 60 milioni, i tifosi viola potranno davvero divertirsi. Intanto, si godono la prima buona notizia arrivata ieri al Franchi con il sigillo messo subito a segno dal serbo. Si dice che chi ben comincia sia a metà dell'opera...