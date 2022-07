INIZIA LA FASE 2 E MEZZO. COSA ASPETTARSI CONTRO IL GALATASARAY

Inizia oggi la fase 2 e mezzo della preparazione estiva della Fiorentina, chiamata alle ore 18 a Grudig, dintorni di Salisburgo, alla prima di tre amichevoli internazionali che certificheranno lo stato di forma della squadra chiamata tra soli 15 giorni a scendere in campo per la prima partita ufficiale della stagione.

Una partita, quella contro il Galatasaray, che porta con sé non poche curiosità, fosse solo per vedere all'opera il nuovo terzino destro Dodo, le cui quotazioni per un posto addirittura dal 1' sono in rialzo. D'altronde Venuti continua ad essere out ed il giovane Favasuli difficilmente sarà protagonista primario della stagione che verrà, in più il tempo stringe: per l'ex Shakhtar ogni occasione è buona per poter entrare sempre di più nei meccanismi di Italiano. E così potrebbe essere già da oggi, ma non è certo l'unico elemento di interesse.

Potrebbe essere anche la prima partita per certificare la titolarità di Gollini, protagonista vocale e non solo del ritiro in Austria: l'estremo difensore si è messo in mostra con numerose parate nelle partitelle degli scorsi giorni e dovrà guadagnarsi i gradi del titolare su un Terracciano che non vuole lasciare la porta difesa la scorsa stagione.

Poi c'è il dubbio Milenkovic, sempre al centro di voci di mercato ma sereno e tranquillo nella preparazione: starà a lui affiancare Igor o Italiano darà una chance a Quarta? Per non dimenticare il ballottaggio a centrocampo tra Amrabat e Mandragora. Da oggi insomma si fa sul serio e contro il Galatasary Italiano e non solo potranno trarre le prime indicazioni vere in vista dell'inizio ufficiale della stagione.