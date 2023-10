INFERMERIA ALLE SPALLE PER MOLTI: LA SITUAZIONE DEGLI INFORTUNATI

FirenzeViola.it

La gioia sui social di Mina tornato in gruppo e di Barak tornato titolare dopo 5 mesi sono la faccia sorridente della Fiorentina dopo un avvio tra mille problemi ed infortuni. Da inizio stagione infatti Italiano ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni spesso singolari che ha ridotto notevolmente la rosa e dunque le scelte del tecnico capace se non altro di fare di necessità virtù, come l'utilizzo dei giovani o lo spostamento di ruolo di alcuni giocatori. Con i medici e i preparatori viola che hanno dovuto studiare tabelle di recupero e poi di lavoro personalizzate, spesso lunghi.

I tre esempi più particolari sono stati quelli di Barak, Pierozzi ed Ikoné. Il ceco è rientrato dalle vacanze con una infezione che lo ha tenuto fermo fino a qualche gara fa quando è tornato a giocare qualche spezzone e solo con il Cukaricki ha ritrovato la maglia da titolare dopo 5 mesi: "Grande soddisfazione giocare davanti a voi, dopo un periodo e problema molto difficile" ha scritto. Niccolò Pierozzi ha scoperto un altro tipo di infezione durante il ritiro e, tutto sommato, ha recuperato in fretta perdendo però la grande chance di essere il vice Dodo quando il brasiliano si è operato. Sabato scorso 90 minuti con la Primavera, giovedì la prima convocazione e spezzone di partita con la prima squadra. Il giocatore certo non è al 100 per cento ma si notava la grande voglia di esserci e di entrare in forma al più presto. Con il ko di Kayode è un'arma in più per il tecnico. Ikoné infine ha preso una botta all'anca in estate ed è stato a lungo fuori tra altri problemi poi subentrati. Ora sembra aver risolto, come ha detto Italiano alla vigilia di Conference, e il gol e una buona prestazione lo dimostrano.

Come detto ieri anche Mina è tornato in gruppo, dopo il ko di settembre in Nazionale. Di sicuro il percorso di recupero non è finito e Italiano lo centellinerà per evitare ricadute ma il peggio sembra passato e il lavoro con la squadra lo dimostra. C'è poi il recupero di Biraghi, in questi giorni tornato in gruppo, dopo il problema alla caviglia accusato già prima di Napoli (dove infatti non aveva giocato) ma poi acuito in Nazionale per una botta. Saltati Empoli e Cukaricki il terzino fortunatamente tornerà a disposizione già a Roma lunedì. Così come rientrerà Bonaventura ma per lui si trattava più di un turno di riposo che di forfait,

Se però hanno lasciato l'infermeria questi giocatori, da giovedì è entrato Kayode per una distorsione alla caviglia. In un paio di settimane - la speranza è anche in meno tempo - il giocatore potrebbe ritornare a disposizione. Un paio di partite il terzino dovrà saltarle di sicuro poi si vedrà come reagirà la caviglia stessa anche se sono state scongiurate lesioni. E restano ancora out ovviamente i lungodegenti Dodo, che difficilmente tornerà in campo prima di marzo, e Castrovilli, che proprio ieri alla premiazione del Comi ha parlato del programma concordato con lo staff medico secondo il quale dovrebbe rientrare a metà gennaio.