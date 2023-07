INFANTINO ALLA FIORENTINA, COLPO CHE NASCE DA LONTANO. BURDISSO REGISTA

Gino Infantino si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. La notizia arrivata ieri sera ha trovato imminenti conferme, fino alle parole del presidente del Rosario Central, che ha ulteriormente affermato come il giocatore sia stato ceduto ai viola. Una trattativa tenuta nascosta per mesi, si è chiusa ieri pomeriggio sulla base di 4 milioni di euro più bonus più una percentuale sulla futura rivendita.

Il classe 2003, come appreso da FirenzeViola.it, arriverà in Italia all’inizio della prossima settimana assieme agli agenti Martin Guastadisegno e Fabian Soldini e alla famiglia. Infantino è un’idea nata da Nicolas Burdisso, dt della Fiorentina che è stato ascoltato dal resto della dirigenza, che per avere l’argentino ha battuto una concorrenza foltissima di squadre italiane e non solo. Decisiva è stata la volontà del giocatore, che appena ha ricevuto la chiamata della Fiorentina ha subito scelto di voler sposare la causa viola, anche grazie alla fama della società nel paese sudamericano.

La Fiorentina si porta quindi a casa un elemento di caratteristiche offensive, in grado di giocare anche sull'esterno d'attacco, a seconda chiaramente di come Vincenzo Italiano sceglierà di utilizzarlo. Così Infantino si accinge a sbarcare in Toscana, sponda viola, firmando un contratto di 5 anni col club di Commisso.