Bernabè e i dubbi sulla continuità in viola: alle radici del suo "no" alla Fiorentina

Adrian Bernabé resterà al Parma. Il centrocampista spagnolo - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - ha comunicato ufficialmente in queste ore sia alla società ducale che alla Fiorentina la sua decisione di proseguire la propria avventura in gialloblù, almeno per la prossima stagione. A far pendere la bilancia verso la permanenza non è stata in realtà solo una questione di natura economica – l'offerta dei viola non era significativamente più alta rispetto al suo ingaggio attuale: lo stipendio sarebbe stato infatti di circa 300mila euro superiore a quello percepito a Parma – ma soprattutto un fattore tecnico e personale: la continuità. Bernabé ha infatti messo al centro delle proprie valutazioni il minutaggio e la fiducia dell'ambiente che in questi anni lo ha fatto maturare, rendendolo un vero pilastro della mediana gialloblù.