IN PORTA C'È TERRACCIANO. CACERES AVANTI SU QUARTA

Fiorentina attesa dalla partita contro il Napoli alle 12:30, valida soprattutto per l'onore e per la corsa Champions dei partenopei. Beppe Iachini si prepara ad affrontare la squadra di Gattuso con quasi tutto l'organico a completo se consideriamo la sola assenza dai convocati di Rosati.

Sussiste però ancora qualche dubbio di formazione, soprattutto per la volontà di dare magari spazio a chi ha giocato meno in stagione e per le condizioni non ottimali di qualche titolare. Uno su tutti Dragowski, pronto a lasciare spazio a Terracciano in porta.

Difesa a 3 che vede favorito Caceres su Martinez Quarta, con Milenkovic e Pezzella a completare il reparto. A centrocampo Castrovilli invece è in vantaggio su Amrabat, mentre Pulgar e Bonaventura sono praticamente certi di un posto.

Davanti da valutare le condizioni di Ribery, che però dovrebbe farcela e prendere il suo posto al fianco di Vlahovic.

FIORENTINA (3-5-2): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres; 23 Venuti, 5 Bonaventura, 78 Pulgar, 10 Castrovilli, 3 Biraghi; 7 Ribery, 9 Vlahovic.

NAPOLI (4-2-3-1): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 33 Rrahmani, 23 Hysaj; 8 Fabian Ruiz, 4 Demme; 11 Lozano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 9 Osimhen.