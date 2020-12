Non è un momento semplice quello che sta attraversando Franck Ribery in questo frangente di stagione. Il francese non riesce a rendere più come prima e le sue prestazioni finora non sono state all'altezza di quello che ha fatto vedere in passato. Il calo delle sue prestazioni è andato di pari passo con quello della squadra tant'è che neanche nelle ultime gare è riuscito ha contribuire alla crescita collettiva del gruppo. Statistiche e rendimento non sono dalla sua parte: troppo pochi i soli due assist in stagione, e nessuna rete all'attivo.

In attesa di vederlo tornare ad incidere come prima, il francese sembra aver iniziato a scaldare i motori già in allenamento quando ieri ha incantato tutti con quel magnifico gol durante la partitella di fine seduta: dribbling ad evitare due avversari e destro che si insacca sotto l'incrocio. Durante la settimana non è mancato l'affetto dei tifosi che hanno deciso di stringersi virtualmente intorno al giocatore attraverso numerosi messaggi d'affetto a cui il campione ha prontamente risposto.

Franck è in cerca di una svolta e domenica c'è l'Atalanta, la sua prima vittima in Serie A. Come dimenticare quella prodezza al volo con la quale il numero sette viola segnò il suo primo gol italiano in maglia viola. Una rete che ancora manca al tabellino del francese in questa stagione e che avrebbe un sapore ancora più simbolico se siglata proprio contro il suo primo timbro italiano. Così da dare un segnale, una svolta alle sue prestazioni e di conseguenza alle sorti della squadra viola.