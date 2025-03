Il terremoto Juventus e cosa cambia per la Fiorentina: Tudor ex obiettivo?

La Fiorentina ammazzagrandi, la Fiorentina che costringe la Juventus ad esonerare il proprio tecnico. Thiago Motta non ha retto l'urto del 3-0 rifilato da Palladino ormai una settimana fa appena qualche giorno dopo il 4-0 sofferto dall'Atalanta, così, nonostante le smentite del Franchi da parte del ds Giuntoli, alla fine è arrivato il tanto temuto esonero. Tempistiche e modi piuttosto singolari per una società che aveva iniziato un percorso la scorsa estate incentrato proprio sull'ex tecnico del Bologna e costruito poi con gli arrivi estivi di Douglas Luiz, Koopmeiners e anche Nico Gonzalez, pagato a peso d'oro proprio dalla Fiorentina: 8 milioni per il prestito già versati nelle casse della società gigliata, altri 25 pagabili in tre esercizi più altri 5 circa di bonus. A bilancio almeno 33 milioni per strappare l'argentino ai viola e ritrovarsi però, dopo appena 6 mesi, con un pugno di mosche in mano.

Cambia la corsa all'Europa

Il primo tema che ronza nella testa di Palladino e del suo staff è che la Juventus non è quella corazzata che tutti credevano ad inizio stagione e allora potrebbe davvero essere risucchiata - di fatto è già accaduto - nella corsa ad un posto nell'Europa che conta. Attualmente i bianconeri distano 4 punti dai viola ma con la squadra di Palladino che ha a favore gli scontri diretti. Un pensiero che sembrava solo utopia fino a qualche settimana fa sta diventando realtà: la Fiorentina si giocherà in questo ultimo mese e mezzo le sue carte per arrivare almeno all'Europa League, vero obiettivo stagionale, e il terremoto di casa Juventus potrebbe essere un assist per regalarsi un finale di stagione degno di nota.

Tudor riuscirà a rilanciare la Juventus?

L'altra grande domanda che anche al Viola Park si stanno facendo è se Igor Tudor sarà in grado di invertire la rotta e trovare quell'equilibrio che alla Juventus è mancato fin dall'infortunio di Bremer ormai a fine 2024. Tudor, che in passato è stato accostato anche alla Fiorentina, si gioca la sua quarta occasione da allenatore, la terza in Serie A. Riuscirà nel tentativo di raggiungere l'obiettivo della Juventus ad inizio stagione come fece un anno fa sulla panchina dalla Lazio? Anche alla Fiorentina attendono questa risposta.