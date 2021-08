IL REGALO CHE SOGNA LIROLA: TORNARE ALL'OM. LE ULTIME

Non può non far rumore l'assenza di Pol Lirola dai convocati della sfida di stasera contro il Cosenza, tanto più che lo spagnolo assieme a Milenkovic è tra i giocatori più vicini alla partenza. Il serbo in direzione West Ham (ma stasera è stato convocato e sarà al Franchi con i compagni), Lirola verso l'Olympique Marsiglia che non ha mai nascosto di desiderare (con l'Atalanta che pensa a lui per sostituire Hateboer ma sempre defilata).

Un'assenza dai convocati che arriva dopo le parole di Italiano in conferenza stampa che sottolineavano la sua voglia di vedere giocatori sempre al 100% e di puntare sulla meritocrazia, su chi si allena meglio. La partita svogliata contro il Montevarchi e questi giorni di allenamento un po' sottotono hanno portato Italiano a prendere la decisione di escludere Lirola dalla partita di stasera, nella speranza di dare una sferzata alla situazione in un senso o in un altro.

E sebbene dalla Fiorentina ancora non filtri alcuna posizione ufficiale e la società avesse utilizzato proprio Lirola come immagine per presentare sui social la partita, stasera sulla destra non ci sarà l'ex Sassuolo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l'entourage del giocatore sta aspettando una risposta dalla Fiorentina in merito al trasferimento all'OM, visto che per il giocatore l'accordo con la società francese è considerato solo una formalità.

Oggi è anche il giorno del compleanno del classe '97 ed il regalo che sogna, ormai è noto, è tornare all'Olympique Marsiglia. Siamo finalmente arrivati al punto di rottura?