IL QUINTO ESTERNO

Mentre dagli alti uffici della Fiorentina filtra il pensiero che la rosa di Italiano sia già a posto così, i dirigenti continuano però a valutare eventuali occasioni di mercato. Puntando sul fatto che le altre società possano essere più morbide alla vigilia della chiusura del mercato, e soprattutto sulla volontà di Italiano, dichiarata fin dalla prima conferenza di Moena, di avere 5 esterni a disposizione ("Al limite 4 più un giovane"). E al momento in rosa ne manca uno, considerando peratro il fatto che Montiel è fuori dal progetto.

Anche per questo non sono stati presi in considerazione eventuali addii dei giocatori attualmente in rosa nel reparto degli esterni, mentre Orsolini, Berardi o Messias continuano ad essere nomi che potrebbero vestire la maglia della Fiorentina alla chiusura del mercato. Senza contare poi l'eventuale jolly argentino che potrebbe pescare il nuovo ds Burdisso, al lavoro come gli altri per riuscire a sistemare definitivamente la rosa viola.

Per Orsolini e Berardi il problema resta la valutazione dei giocatori diversa da parte di Bologna e Sassuolo rispetto a quella che ne fa la Fiorentina. Ma in assenza di altre offerte, non è da escludere un approdo last-minute a Firenze soprattutto per il rossoblu, vista la più stretta distanza tra i club.

Berardi però continua a restare un oggetto misterioso a Reggio Emilia: lo stesso tecnico Dionisi, ieri dopo il pari contro la Samp, ha sottolineato come non sappia se resterà neroverde oppure andrà via. Messias infine può essere il jolly che mette d'accordo tutti, anche se il pressing del Torino è costante e dura da tempo: il profilo piace e richiederebbe una spesa inferiore rispetto agli altri.

Palla dunque a Commisso e a ciò che potrebbe succedere negli ultimi due giorni di mercato dunque. La Fiorentina resta alla finestra.