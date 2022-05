IL PRIMO BIVIO

E’ una fine di maggio senza troppe coordinate, un po’ per tutti ma in particolar modo per quei tifosi che si aspettavano tutt’altri messaggi da parte della Fiorentina. Nel giorno in cui, in un senso o nell’altro, la vicenda Torreira potrebbe conoscere il suo esito definitivo è come se la società viola fosse già di fronte a un bivio, dando per scontato che sulla guida tecnica si possa proseguire sul percorso indicato.

Di certo la scelta che si pone di fronte al club non è per niente banale, che si tratti di andare a riempire caselle importanti come quella lasciata vuota da Torreira (o dallo stesso Odriozola) o di individuare insieme a Italiano quali e quanti rinforzi serviranno, ed è facile capirne i motivi. Cambiare nuovamente significherebbe per forza ripartire, limitarsi ad aggiungere qualità su un telaio già rodato avrebbe invece tutt’altro indirizzo.

Ed è poi sul doppio binario del regista, ma anche dell’allenatore, che la quarta Fiorentina dell’era Commisso potrebbe nascere nelle prossime settimane, al netto di una serie di manovre di mercato che cominciano a raccontare obiettivi e interessi estivi. Questioni che arriveranno dopo le primissime scelte, come quelle che determineranno il destino di Torreira alla luce dell’opera di diplomazia avviata negli ultimi tempi.