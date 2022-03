IL FUTURO DIETRO L'ANGOLO

In linea con la tendenza professionale del momento e di molti protagonisti del mondo del calcio, ma pur sempre con uno sguardo rivolto al futuro che proietta adesso Vincenzo Italiano nel gruppo dei tecnici più importanti della serie A. La novità in casa viola è l’ingresso del tecnico della Fiorentina nella scuderia di Fali Ramadani, agente tra i più influenti a livello internazionale e gruppo che già comprende Maurizio Sarri, ma soprattutto procuratore che la Fiorentina conosce bene e da parecchio tempo.

Inutile ricordare come e quanto la Lian Sport dell’agente macedone sia stata determinante nelle vicende della gestione Della Valle, che si trattasse di giovani di talento acquistati a prezzi accessibili o di cessioni dolorose (come fu quella di Cuadrado al Chelsea), eppure lo stesso Commisso ha avuto modo di conoscerne da vicino gli intrecci con la precedente gestione. Fin dal suo arrivo a Firenze, quando emerse l’esistenza di un accordo per la cessione di più calciatori poi confermato dalle rilevazioni (mai smentite) del New York Times.

D’altronde la stessa cessione di Chiesa alla Juventus è stata seguita da vicino proprio da Ramadani soltanto un anno e mezzo fa, anticipo dei nuovi colloqui che inevitabilmente club e tecnico dovranno affrontare per disegnare il futuro. Con un altro anno di contratto, e un’opzione sul successivo, Italiano resta il punto di partenza del programma viola, ma è altrettanto chiaro che il nuovo sodalizio professionale è destinato a regalargli un’altra prospettiva (e un altro appeal) sul prossimo mercato degli allenatori.

Spetterà perciò alla società viola cautelarsi di fronte a qualche interessamento in arrivo, tanto più se Italiano fosse in grado di centrare l’obiettivo europeo, arrivando a gestire un rapporto, quello con il procuratore Ramadani, per forza di cose fondamentale nelle dinamiche dell’immediato futuro. Perché al di là dell’agente al quale Italiano ha deciso di rivolgersi, il suo profilo oggi come oggi è tra i migliori in circolazione in serie A.