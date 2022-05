IKONÉ, DUE PARTITE AL TOP PER IL FUTURO: ITALIANO E IL CLUB CREDONO IN LUI

L'ambientamento nel campionato italiano non è mai semplice per chiunque, figuriamoci per un ragazzo di 24 anni che in precedenza aveva giocato solo in Ligue 1 come Jonathan Ikoné. L'esterno della Fiorentina è stato acquistato nel mese di gennaio per 14 milioni di euro e in molti riponevano su di lui tante aspettative, come se dovesse da solo cambiare davvero le sorti di questa squadra, migliorandola in molti aspetti. I numeri però evidenziano come finora in 19 presenze totali tra Serie A e Coppa Italia, nelle quali è stato in campo per 767 minuti, ha segnato un solo gol, quello importantissimo a Napoli, e fornito due assist: troppo poco per essere valutato in modo davvero positivo.

Quello che però non è sicuramente mancato è l'impegno ed a testimoniarlo è la società viola, che ha sempre riposto fiducia incondizionata in lui, con Vincenzo Italiano che ieri ha sottolineato ancora una volta ai canali ufficiali del club come lo step che deve fare è quello relativo all'ultima scelta, la rifinitura. Il tecnico ha anche evidenziato però che è più libero, più sciolto ed ha più confidenza rispetto a quando è arrivato, cose che fanno ben sperare per il prossimo futuro. Adesso tocca a Ikone dimostrare tutto il suo valore, iniziando dalla concretezza, sfruttando lo spazio sempre maggiore che l'allenatore gli sta concedendo. La Fiorentina vuole andare in Europa ed ha bisogno di lui, giocatore che ha già vinto uno straordinario campionato in Francia e che ora si candida a essere uno dei leader tecnici del futuro viola. Due partite per lanciarsi verso il prossimo campionato, quando tutti gli occhi saranno puntati sulle sue qualità.