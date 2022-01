I VIOLA E IL CALENDARIO DELLE ALTRE: È UN GENNAIO DECISIVO

Se quello che è da poco iniziato aveva tutte le sembianze di un gennaio da vivere come un tour de force, nel giro di una settimana per la Fiorentina tutto è cambiato. Eppure ciò che - al netto di una partita in meno - è rimasto uguale è la ghiotta opportunità di affrontare un calendario sulla carta favorevole fino a inizio febbraio che potrebbe permettere ai viola di fare un deciso passo in avanti nella corsa all’Europa, sfruttando i contemporanei scontri diretti (o impegni sulla carta difficili) delle concorrenti e, con l’avanzare del tempo, l’impiego (e la crescita) dei due nuovi arrivati in attacco.

Già questo 21° turno, che si sta svolgendo mentre i lettori di Firenzeviola.it sono alle prese con queste poche righe, regala del resto alcune sfide decisamente allettanti sulle quali la formazione di Vincenzo Italiano può impostare la sua accelerata, esattamente come avvenuto nei primi giorni di gennaio quando - in assenza della sfida dei viola contro l’Udinese - la Lazio è stata fermata sul pari dall’Empoli, la Juventus non è andata oltre l’1-1 in casa al cospetto di un Napoli ridotto all’osso e la Roma è andata a picco a San Siro contro il Milan. Il risultato? Complice la differenza reti, pur senza giocare la Fiorentina è passata dal 7° al 6° posto. Miracolo.

Battute a parte, anche la seconda giornata del girone di ritorno regala delle partite che Biraghi e compagni dovranno seguire con grande attenzione: Roma-Juventus delle 18:30 farà perdere punti a entrambe o a una delle due, in caso di segno diverso dalla X, mentre la Lazio - impegnata nel posticipo di San Siro contro l’Inter - ha forse l’impegno più duro di tutti. Ecco perché la Fiorentina, nella speranza di punteggi favorevoli, dovrà poi sfruttare al massimo le prossime tre partite: si comincia domani dal Torino (ai quali mancheranno sei elementi, di cui tre titolari), si prosegue lunedì prossimo contro il Genoa mentre il 23 gennaio i viola saranno di scena a Cagliari. Esami importanti da non fallire assolutamente.