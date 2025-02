FirenzeViola "Finalmente una gioia!". Gudmunsson è il primo sorriso dopo tante sfortune

Albert Gudmundsson figura tra i convocati di Raffaele Palladino per la partita tra Fiorentina e Lecce in programma stasera al Franchi per le 20.45. Se uno dei motti del tifo viola è un triste quanto famoso "mai una gioia" a questo giro potremmo trasformarlo in una versione alternativa e positiva come "finalmente una gioia". Dopo il comunicato post infortunio che parlava di frattura al sacro coccige infatti, nessuno avrebbe immaginato di riavere l'islandese tra gli arruolabili dopo meno di due settimane. E invece il colpo, molto doloroso nell'immediato, è stato riassorbito bene dall'attaccante che dunque ha avuto la possibilità di tornare ad allenarsi in tempi brevissimi facendo sorridere, per una volta, l'infermeria della Fiorentina.

L'attacco torna a sorridere

In un momento decisivo della stagione come sarà l'ormai prossimo mese di marzo, ritrovare l'acquisto più ambizioso della scorsa estate è un valore aggiunto che non si può sottovalutare. Magari questa sera non sarà pronto per dare una mano concreta dal primo minuto, ma rivedere subito Gudmundsson mentre la Fiorentina deve far fronte all'assenza di Moise Kean, è una notizia che permette finalmente di sorridere dopo un lungo periodo di imprecazioni.

Titolare in Grecia

Non più tardi di giovedì prossimo tra l'altro, la Fiorentina si giocherà la prima fetta di qualificazione ai quarti di Conference affrontando il Panathinaikos in Grecia e poter riabbracciare l'islandese garantisce un'opzione in più. Un'opzione, tra l'altro, di grandissimo valore. La speranza è che finalmente Gudmundsson possa essersi messo alle spalle una stagione che fino a questo momento non è stata baciata dalla fortuna e che, finalmente, l'islandese possa rivelarsi per la Fiorentina quell'uomo in più che spesso è mancato nei momenti chiave.

L'arma in più di Palladino

Da oggi deve iniziare una nuova stagione per Albert Gudmundsson e per la sua avventura in viola. La squadra ha bisogno della sua qualità e le tappe bruciate dopo l'infortunio subito contro il Como, sono la prima buona notizia riferibile all'ex Genoa da diverse settimane. Palladino, che dopo il ko contro Fabregas aveva dichiarato di non sapere quali potessero essere i tempi di recupero del proprio attaccante, si sarà svegliato con un pizzico di positività in più rispetto agli ultimi giorni, visto che tra avere e non avere un giocatore come Gudmdunsson quando c'è da svoltare le sorti stagionali, fa tutta la differenza del caso.