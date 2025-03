Gudmundsson, il rientro spiazzante e gli elogi di mister Palladino: che segnali

A sorpresa Albert Gudmundsson è tornato tra i convocati per la partita contro il Lecce. Un rientro a tempo di record da una frattura per il cui recupero si era ipotizzato un periodo sensibilmente più lungo. La speranza era di riaverlo a disposizione entro la fine di marzo per la sfida contro l’Atalanta: lui stesso si era messo in testa di forzare i tempi puntando a una convocazione con la sua Nazionale il 20 di marzo, così da essere al meglio per l'incontro coi nerazzurri del 30 di marzo. In effetti l'ex Genoa ha bruciato le tappe, spiazzando letteralmente tutti.

Ritorno inaspettato con prestazione di carattere.

In pratica un suo recupero per la gara di ieri l’altro sera non era contemplato nemmeno nelle più rosee aspettative del suo entourage. La sensazione era che una «frattura a carico del passaggio sacro-coccige» avrebbe richiesto un po’ più di tempo rispetto a due settimane, invece l'attaccante classe '97 è riuscito a riprendersi meritando una manciata di minuti durante cui ha addirittura sfiorato la rete. Un gol sbagliato allo scadere che avrebbe potuto trasmettergli una dose di fiducia inestimabile considerato il momento difficile della squadra.

Quei segnali incoraggianti e l'elogio del tecnico.

Ciò che conta è che Gudmundsson è di nuovo in campo, e a quanto pare anche con la giusta predisposizione psicologica. Venerdì sera, al Franchi, l’attaccante è entrato con il piglio giusto e, gol fallito a parte, ha dimostrato un'ottima attitudine in una fase cruciale dell'incontro. Un aspetto che evidenzia la sua volontà di riuscire a tornare un giocatore decisivo, come lo stesso Raffaele Palladino ha sottolineato nel post gara: "Lo ringrazio perché si è dimostrato un grande uomo, ha forzato il suo rientro e con un solo allenamento mi ha dato la disponibilità".