FirenzeViola Grazie Ragazzi

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Vogliamo seguire l'esempio lanciato dal presidente, pur sempre apice dell'organigramma e per questo inevitabile primo riferimento. Lo facciamo sulla scia delle prime indicazioni arrivate via social dopo l'aritmetica salvezza dei viola.



Grazie ragazzi, grazie Fiorentina, grazie per questa salvezza che storicamente (per fortuna) raramente è entrata nell'attualità sportiva di questo club.

Grazie ragazzi per questo campionato avaro di soddisfazioni, ricco di sconfitte, di prestazioni disarmanti, di scollamenti evidenti manifestati in campo.

Grazie a chi ha costruito questa squadra in estate, forte di un consenso collettivo (errato anche nel caso della stampa) che ha portato un allenatore che poco ha capito del lavoro che doveva portare avanti.

Grazie a chi ha avallato un clima di presunzione che ha fatto pensare un po' tutti di potersi iscrivere d'ufficio alla corsa per la Champions, salvo sbriciolare ogni record negativo in termini di classifica ritrovandosi senza vittorie fino a dicembre.

E grazie anche per come è stata gestita l'Europa, con le liste per una Conference League in cui quest'anno è arrivato il risultato peggiore degli ultimi 4 con un'eliminazione ai quarti di finale.

Grazie a calciatori che in campo praticamente mai hanno dimostrato attaccamento a colori e maglia che indossavano, e già che ci siamo grazie anche a chi ha tradito gli stessi colori di questo club partorendo una quarta maglia difficile da digerire.

Grazie per questo accompagnamento all'anno del centenario in cui, ancora una volta, la Fiorentina si è aperta ai suoi tifosi e alla sua gente con una seduta di allenamento a porte aperte in 9 mesi.

Grazie per la gestione dei casi diventati mediatici, uno su tutti vista esposizione e valore del calciatore in questione, e grazie per la trasparenza nelle spiegazioni, per la rapidità nelle scuse (ad ora non ancora pervenute).

Attenzione, nessuno mette in dubbio che i punti raccolti dall'inizio del nuovo anno siano tanti, altrettanto però che una rosa con cotale monte ingaggi, e concorrenti così precarie, potesse tranquillamente risalire la china.

Grazie a tutti, perciò, sapere che la stagione è finita è soprattutto un sollievo, ma se anche per questa salvezza l'indirizzo è quello di ringraziare i ragazzi e chi li ha guidati verso un capolavoro ci adeguiamo.



E ringraziamo a cuor finalmente più leggero, pronti a sentire per cos'altro dovremo ringraziare.