FirenzeViola Gosens torna titolare, subito decisivo. Gli mancano 3 presenze per il riscatto

vedi letture

Pronti via, Robin Gosens al rientro da titolare ha propiziato un successo. Non uno qualunque: quello contro il Cagliari, squadra di medio-bassa classifica che aveva messo in difficoltà la Fiorentina segnandole subito un gol. Ci ha pensato il terzino tedesco a ristabilire la parità favorendo la rimonta dei viola. Un inizio neppure esaltante per l'ex Atalanta, che dopo aver ripreso confidenza con il campo è tornato sui suoi passi trascinando i compagni alla vittoria.

Man of the match.

Gosens è stato premiato come miglior giocatore in campo, cosa che non stupisce. Il suo peso all'interno dello spogliatoio è emerso più che mai nei mesi di difficoltà, infortunio permettendo. Sì perché due settimane fa il classe '94 si è dovuto piegare ai problemi fisici, in particolare a un ginocchio che sembrava potergli imporre uno stop più lungo. Invece la sua perseveranza gli ha permesso di tornare a disposizione in tempi brevi per un finale di stagione da disputare al massimo.

Riscatto a un passo.

Manca sempre meno all'innesco dell'obbligo di riscatto. Ricordiamo che l'accordo con l'Union Berlino prevede l'acquisto automatico della Fiorentina per 7,5 milioni al conseguimento del 60% delle presenze stagionali (da almeno 45 minuti). Gliene mancano 3, sia che la squadra conquisti la finale di Conference League, sia che si fermi in semifinale. Ci siamo quasi, quindi. Gosens ha fatto in tempo a rientrare per guadagnarsi la riconferma a suon di prestazioni.