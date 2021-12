GONDO TORNA A FIRENZE, MADRIGALI A FV: “SI MERITA LA SERIE A. Il PSG…”

Sabato pomeriggio la Fiorentina è pronta a sfidare la Salernitana, squadra in cui militano ben cinque giocatori che hanno indossato la maglia viola. Tra questi ci sono anche due ex calciatori della Primavera gigliata che hanno partecipato al talent di MTV “Calciatori - Giovani speranze” ovvero Leonardo Capezzi e Cedric Gondo. Per commentare la sfida del Franchi la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, uno dei protagonisti di quel talent ed ex capitano della Primavera viola: Saverio Madrigali.

Che ne pensa di questa Fiorentina targata Vincenzo Italiano?

“Purtroppo ho smesso completamente di seguire il calcio, non guardo nessuna partita e non so cosa stia accadendo. So solamente che quest’anno è una bella squadra e sta lottando per l’Europa, sapere questo non può che farmi piacere”.

Di cosa si occupa adesso?

“Ho smesso completamente con il calcio, non gioco più. Adesso sono un pasticcere e ho una pasticceria, Pasticceria Madrigali. Mi concentro solo sui dolci e non sto più dietro al pallone”.

Sabato la Fiorentina sfiderà Cedric Gondo e Leonardo Capezzi, è felice del loro arrivo in Serie A?

“Certo che sì e non ne sono nemmeno tanto stupito. Sono entrambi due giocatori di livello e il loro duro lavoro è stato ben ripagato. Sento spesso Bandinelli e Lezzerini che anche loro sono riusciti nell’impresa di arrivare nella massima serie e sono felicissimo per loro”.

Gondo era considerato un baby prodigio, lo voleva anche il PSG, cosa è andato storto secondo lei?

“C’era un periodo in cui sulle sue tracce c’erano tante big da quanto stava facendo bene. Ci sono troppi fattori per cui non è riuscito ad imporsi, dalle persone che ha incontrato alle situazioni in cui ha giocato. Il calcio, non dimentichiamoci, è imprevedibile da quando inizi a quando smetti”.