GOLLINI E UN MESE PER DECIDERE SE ACCETTARE LA SFIDA

Il basket e il rap sono le sue grandi passioni ma quella ancora più grande per Pierluigi Gollini resta il pallone al quale ha dedicato tutta la sua vita e per il quale era tornato a Firenze nella speranza di tornare protagonista tra i pali. Dopo la stagione al Tottenham chiuso da Lloris, il ritorno in viola e l'azzurro ritrovato a giugno gli avevano fatto sperare sicuramente in una nuova fase della sua carriera, a 27 anni. Le cose però non sono andate come il portiere ferrarese si aspettava visto che le sue presenze in viola sono ferme ad otto e, dopo qualche errore marchiano, il feeling con l'allenatore e l'ambiente è al minimo. In azzurro invece Mancini non l'ha più richiamato.

La pausa è servita a liberare la mente e Gollini ha passato l'ultima sera libera a vedere la sua Virtus, ma da oggi la testa deve essere concentrata di nuovo sulla Fiorentina. C'è un mese per capire se le cose possono cambiare e decidere se il ferrarese può essere ancora un portiere della Fiorentina. Un mese intenso di lavoro e di amichevoli attraverso i quali il portiere dovrà dare risposte a Vincenzo Italiano e dimostrare ai suoi compagni che possono avere fiducia in lui. Basta uscite azzardate o superficiali e tentativi forzati di giocare con i piedi, visto che lui stesso a Moena disse "Il mestiere del portiere è parare" e quello dovrà fare. Ma le riflessioni riguardano anche Gollini stesso, se non si sente di rimettersi in gioco e accettare la sfida di convincere l'allenatore o, chiedere di rientrare a Bergamo per essere magari dirottato in un altro club dove giocare.

Radio mercato parla ormai da tempo con insistenza dello scambio con Ragno (il cui agente Battistini era stato pizzicato al centro sportivo DA13 proprio da Firenzeviola) ma certo non è facile incastrare il tutto e mettere d'accordo 4 club: Fiorentina, Monza (dove giocano attualmente i due portieri), Atalanta e Cagliari (proprietarie dei cartellini). Per l'operazione il tempo c'è perché il mercato finirà tra due mesi ma certo Gollini vorrà e dovrà capire fin d'ora quale sarà il suo destino.