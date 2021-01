GIORNATA DI PRESENTAZIONI

È da considerarsi a tutti gli effetti la giornata delle presentazioni in casa Fiorentina. Dall’ufficialità di Aleksandr Kokorin (con relativa presentazione quest’oggi alle 17.00), alle visite mediche di Kevin Malcuit, prossimo anche lui alle firme. I due innesti che servivano sono arrivati tra molti dubbi legati alla condizione fisica che li riguarda. Entrambi, come si è avuto modo di analizzare nelle scorse ore anche sulle colonne di FirenzeViola.it, hanno patito una lunga serie di infortuni che li hanno tenuti lontano dal campo per molto, forse troppo tempo. Non è detto sia giusto parlare di scarti di altre società, anche se la situazione può legittimare i tifosi a pensarlo. Quel che è certo è che, per adesso, il mercato della Fiorentina ha rispettato i tempi comunicati anzitempo dalla dirigenza. Il mercato doveva iniziare dopo il 20 gennaio e così è stato.

Resta da capire il futuro di alcuni interpreti viola, primi fra tutti Eysseric, Barreca e Pulgar. Poi, soprattutto, bisognerà interrogarsi sulle prossime gare. Quando, Malcuit e Kokorin, saranno effettivamente disponibili per scendere in campo con sufficiente continuità? Per Kokorin occorrerà del tempo almeno fino alla gara contro l’Inter, l’ex difensore del Napoli, invece, sta ultimando le visite mediche all’interno della clinica di Piazza Indipendenza, ma sicuramente anche nel suo caso, ci sarà bisogno di una preparazione ad hoc per far sì che ritorni al meglio. Ancora una volta, la Fiorentina si affida a due punti interrogativi, nella speranza di un doppio exploit che renda ragione alle scelte societarie.