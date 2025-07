FirenzeViola Adiòs Viola, la Fiorentina sembra sempre meno...argentina

La Fiorentina di Stefano Pioli potrebbe essere una Fiorentina molto poco... argentina. Se il legame con il paese di Batistuta è sempre stato forte in questi anni, anche per la presenza dell'ex dt Burdisso che nel suo triennio lo ha rafforzato. Anche l'arrivo di Matias Moreno ad esempio è frutto di un percorso tracciato dall'ex dirigente. Ma ora la strada seguita sembra diversa e i tre argentini Beltran, Valentini e Moreno (che con il rientro di Gino Infantino diventano quattro) sembrano destinati a giocare lontano da Firenze, con la Fiorentina che dunque per la prima volta dalla serie C potrebbe giocare senza giocatori albiceleste.

Beltran sacrificabile

Beltran è tornato al lavoro dopo la lunghissima vacanza tra Giappone e mare, pronto a mettersi in mostra agli occhi del nuovo allenatore. Ora o mai più verrebbe da dire, perché dopo due stagioni con altrettanti allenatori, l'argentino non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista e, perso tra diversi ruoli, a convincere come posizione e come numeri. Nonostante Pioli lo deve ancora testare l'arrivo di Sebastiano Esposito potrebbe spingere l'argentino all'addio. In questo momento si è affacciato solo il River ma lui vorrebbe restare in Europa però il giocatore per 10-12 milioni può essere "sacrificato".

Difesa in partenza

Moreno e Valentini sono invece destinati al prestito. L'ex Belgrano ha avuto poco spazio nella scorsa stagione e la Fiorentina vorrebbe mandarlo a giocare con più continuità, possibilmente in Italia. Al momento però si sono fatte avanti solo società spagnole anche se c'è la possibilità che possa seguire la strada del connazionale Nicolas Valentini, al Verona. Le due società devono incontrarsi per parlare proprio di quest'ultimo che Zanetti vorrebbe ritrovare in gialloblù dopo i sei mesi in prestito. Da valutare ancora la formula. Abbastanza singolare che il giocatore, dopo questi sei mesi di adattamento, non venga tenuto a Firenze, ma l'arrivo di Viti porta a pensare ad un nuovo addio.

Infantino di nuovo via

Infine c'è Gino Infantino che rientra dopo la stagione all'Al-Ain. Il giocatore arrivato nell'estate 2023 è apparso subito poco propenso a calarsi negli schemi tattici italiani. Difficilmente rientrerà in quel mix di esperienza e gioventù che vuole costruire la Fiorentina. Ecco dunque che di quattro potrebbe non rimanerne uno.