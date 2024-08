FOTO/VIDEO FV: DE GEA È ARRIVATO A FIRENZE, BAGNO DI FOLLA IN MEZZO AI TIFOSI

Fonte: N. Righi - P. Bettarini

© foto di pietro.lazzerini

David De Gea è atterrato a Firenze. Inizia adesso la nuova avventura del portiere iberico, arrivato poco fa all'aeroporto di Peretola e accolto da un centinaio di tifosi viola festanti. Immagini di grande entusiasmo per il nuovo acquisto viola, pronto nelle prossime ore a svolgere le visite mediche e firmare un accordo annuale, con opzione per il secondo anno, e ricominciare dopo un anno di stop. L'ex leggenda dello United ha salutato i tanti fiorentini presenti prima di partire in direzione centro. Ecco le immagini dei nostri inviati a Peretola: