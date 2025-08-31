Calciomercato
Ikone ai saluti: torna in patria, è fatta con il Paris FC. Alla Fiorentina 3 milioni
FirenzeViola.it
Jonathan Ikone lascia la Fiorentina. L'esterno francese tornerà in patria, c'è l'accordo per il trasferimento al Paris Fc, che ha superato Rizespor e Southampton nella corsa all'esterno viola, si legge su TMW. Ritroverà un altro ex Fiorentina come Maxime Lopez, con cui ha condiviso anche una stagione. L'operazione si è conclusa a titolo definitivo, con la Fiorentina che incasserà circa 3 milioni di euro e avrà una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.
A Pioli il compito di miscelare la qualità di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Kean operazione perfetta, Lamptey in arrivo ma Comuzzo resta in bilico (come Lindelof)
Fiorentina, sprint finale di mercato: fari su Dani Ceballos, saltato Lindelof e il punto sulle uscite
Fiorentina, sprint finale di mercato: fari su Dani Ceballos, saltato Lindelof e il punto sulle uscite
Nicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa League
Qualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Champions
