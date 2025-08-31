Calciomercato Ikone ai saluti: torna in patria, è fatta con il Paris FC. Alla Fiorentina 3 milioni

Jonathan Ikone lascia la Fiorentina. L'esterno francese tornerà in patria, c'è l'accordo per il trasferimento al Paris Fc, che ha superato Rizespor e Southampton nella corsa all'esterno viola, si legge su TMW. Ritroverà un altro ex Fiorentina come Maxime Lopez, con cui ha condiviso anche una stagione. L'operazione si è conclusa a titolo definitivo, con la Fiorentina che incasserà circa 3 milioni di euro e avrà una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.